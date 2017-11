MANCHESTER – Bos Manchester United, Jose Mourinho disebut-sebut siap merelakan kiper andalannya, David De Gea untuk gabung dengan Real Madrid di jendela transfer musim panas 2018. Namun, hal itu hanya akan terjadi jika kubu Madrid bersedia memberikan bek tangguh Raphael Varane sebagai imbalannya.

De Gea yang di musim ini sukses mencatatkan 11 clean sheet bersama Man United dari 15 laga di semua kompetisi, memang merupakan target transfer Madrid sejak lama. Bahkan, pada musim panas 2015, kiper berusia 27 tahun itu nyaris berseragam Los Blancos jika saja tidak terjadi kesalahan administrasi di deadline day bursa transfer.

Dan kini, seperti diklaim Don Balon, Mourinho akhirnya siap merelakan De Gea cabut pada jendela transfer musim panas tahun depan. Mourinho pun telah menginstruksikan manajemen Man United untuk melakukan barter dengan Madrid. Well, pemain yang diincar The Special One adalah Varane.

Mourinho sendiri merupakan sosok yang memboyong Varane ke Madrid dari RC Lens pada musim panas 2011. Dan semenjak itu, bek Timnas Prancis berusia 24 tahun itu memang menjadi pilar Los Blancos hingga sekarang.

Ditambahkan Don Balon, selain Varane, Man United pun bakal meminta dana tambahan lagi jika Madrid menginginkan servis De Gea pada musim panas 2018.

(rul)