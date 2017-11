LONDON – Manchester United harus menelan pil pahit di laga pekan ke-11 Liga Inggris 2017-2018, kemarin malam WIB. Melakoni big match kontra Chelsea di Stamford Bridge, Setan Merah menyerah 0-1. Gol tunggal Alvaro Morata membuat Man United harus pulang dari lawatan ke London dengan tangan hampa.

Dengan kekalahan ini, Man United pun mulai dikejar rival-rival mereka di papan klasemen Liga Inggris 2017-2018. Ander Herrera dan kolega masih bercokol di peringkat dua, namun poin mereka kini sama dengan Tottenham Hotspur yang ada di peringkat tiga.

Sementara itu, dengan Chelsea yang bercokol di peringkat empat, Man United hanya unggul satu poin. Tak ketinggalan, Manchester Merah kini juga tertinggal delapan poin dari Manchester City yang kukuh di puncak klasemen.

Eks pemain sayap Everton dan Timnas Republik Irlandia yang kini aktif sebagai pandit, Kevin Kilbane pun coba menganalisis kekalahan Man United kali ini, yang merupakan kekalahan kedua Setan Merah di ajang Liga Inggris 2017-2018 dari 11 pekan yang telah berlalu.

Menurut Kilbane, kehilangan sosok Paul Pogba memang sangat berdampak negatif bagi Man United. Seperti diketahui, Pogba sudah absen membela panji Setan Merah sejak akhir September 2017. Gelandang berusia 24 tahun itu telah absen di 12 laga Man United di semua ajang. Sementara itu sang manajer, Jose Mourinho juga belum bisa memastikan kapan La Pioche -julukan Pogba- akan kembali merumput.

Sebagai informasi, Pogba memang merupakan bagian vital Man United di musim lalu, sebagaimana Manchester Merah menjuarai trofi Liga Eropa dan Piala Liga Inggris. Sementara di awal musim ini, Pogba juga tampil brilian. Andalan Timnas Prancis itu mencetak dua gol dan dua assist dari enam laga di semua ajang bersama Man United.

“Melawan Chelsea, jelas Man United sangat kehilangan sosok Pogba. Tak ada yang bisa mengatur tempo permainan dan menjadi penghubung lini tengah dan lini depan,” buka Kilbane kepada podcast Newstalk’s Off The Ball yang dilansir The Sport Review.

“Pogba memberikan sisi unpredictable pada permainan Man United. Lini tengah mereka seperti timpang tanpanya, apalagi jika menghadapi tim besar. Ada sesuatu yang hilang, dan itu kehilangan besar!" tukasnya.

(rul)