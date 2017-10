SWANSEA – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, bangga terhadap permainan tim asuhannya saat bertandang ke markas Swansea City di babak 16 Piala Liga Inggris 2017-2018, Rabu (25/10/2017) dini hari WIB. Mou –sapaan akrab Mourinho– menyebut timnya mendominasi sejak menit pertama pertandingan, sehingga tak heran mampu memenangi pertandingan.

Dalam laga yang dilangsungkan di Liberty Stadium itu, The Red Devils –julukan Man United– lebih mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 57%. Dari segi tembakan, Manchester Merah juga dominan dengan melepaskan lima shot on target, berbanding tiga milik The Swans –julukan Swansea.

Alhasil, Man United yang turun dengan pola 3-4-1-2 mampu memenangi pertandingan dengan skor 2-0. Dua gol Man United dicetak Jesse Lingard pada menit 21 dan 59.

“Kami mendominasi sejak menit pertama, pressing dan menekan musuh. Saya kira itu sikap yang luar biasa,” kata Mourinho mengutip dari Sky Sports, Rabu (25/10/2017).

Mou juga memuji dua pemain muda Man United yang turun di laga tersebut sebagai starter yakni Scott McTominay dan Axel Tuanzebe. McTominay pintar mendistribusikan bola di lini sentral, sedangkan Tuanzebe membentuk benteng kukuh bersama Chris Smalling dan Victor Lindelof.

“Scott McTominay bermain luar biasa, sangat kuat di lini tengah. Axel Tuanzebe agak bingung di awal, namun setelah itu ia menemukan stabilitas,” lanjut juru taktik berpaspor Portugal itu.

Berkat kemenangan itu, Man United lolos ke perempatfinal Piala Liga Inggris 2017-2018. Siapa lawan mereka di perempatfinal baru diumumkan pada Kamis 26 Oktober 2017 dini hari WIB.

