LIVERPOOL – Klub Liga Inggris, Everton, kabarnya telah menunjuk David Unsworth untuk menjadi pelatih sementara klub, menggantikan posisi yang ditinggalkan Ronald Koeman awal pekan ini.

Klub asal Merseyside tersebut membuat keputusan mengejutkan dengan tidak lagi mempekerjakan Koeman sebagai pelatih di Goodison Park. Pengumuman tersebut diumumkan secara resmi lewat situs klub pada Senin 23 Oktober 2017.

Hal ini tentunya menjadi sebuah pukulan berat bagi Koeman. Pasalnya, pelatih berkebangsaan Belanda tersebut baru bekerja sebagai pelatih The Toffees –julukan Everton- sejak 16 bulan lalu. Ia telah membawa beberapa pemain baru dalam jendela transfer musim panas 2017 dan menghabiskan lebih dari 100 juta pounds atau sekira Rp1,7 triliun, namun hasilnya gagal memenuhi harapan.

Pelatih berusia 54 tahun tersebut hanya mampu membawa klub meraih dua kemenangan dalam sembilan pertandingan Liga Inggris sepanjang musim ini. Penampilan buruk Everton membuat klub menempati peringkat tiga terbawah dalam papan klasemen.

Sebagaimana diberitakan Sportsmole, Selasa (24/10/2017), Everton telah mengkonfirmasi bahwa Unsworth yang merupakan pelatih Everton U-23 akan memulai jabatannya sebagai caretaker pada pertandingan Piala Liga Inggris melawan Chelsea.

Everton can confirm David Unsworth will take temporary charge of the Everton first team, commencing with tomorrow night's @Carabao_Cup tie. pic.twitter.com/vyiEXZDZvI — Everton (@Everton) October 24, 2017