LIGA Champions merupakan kompetisi yang diidam-idamkan semua pesepakbola di muka bumi ini. Karena itu ketika mendapat kesempatan tampil, seorang pesepakbola akan berupaya mengeluarkan kualitas terbaik demi membawa sang klub keluar sebagai juara.

Saking berupaya membawa timnya menjadi yang terbaik, seorang pemain terkadang bertindak di luar kontrol. Akibatnya, kartu merah tak jarang didapatkan, bahkan di partai final sekalipun.

Semenjak Liga Champions berganti format pada 1992-1993, setidaknya ada tiga pesepakbola yang pernah menerima kartu merah di final Liga Champions. Sosok pertama yang menerima kartu merah ialah Jens Lehmann. Momen itu tercipta saat Lehmann membela Arsenal kontra Barcelona di final Liga Champions 2005-2006.

Kiper berpaspor Jerman itu menjatuhkan penyerang Barcelona Samuel Eto’o dalam kondisi one on one persis di depan kotak penalti. Alhasil, Lehmann langsung dikartu merah wasit Terje Hauge ketika pertandingan baru berjalan 18 menit. Pada akhirnya, Barcelona menang 2-1 atas Arsenal.

Selanjutnya Didier Drogba yang menerima kartu merah saat Chelsea bertemu Manchester United di final Liga Champions 2007-2008. Frustrasi terus dipepet bek Manchester United Nemanja Vidic, Drogba melakukan tamparan kepada pemain belakang berpaspor Serbia itu.

Pada akhirnya Man United menjadi juara setelah memenangi pertandingan via adu penalti dengan skor 6-5. Sosok terakhir yang menerima kartu merah di final ialah Juan Cuadrado ketika Juventus bersua Real Madrid di partai puncak 2016-2017.

Baru masuk di menit 66 menggantikan Andrea Barzagli, Cuadrado mendapat kartu merah 18 menit kemudian. Ia mendapat kartu kuning kedua setelah mendorong Sergio Ramos, karena kesal mendapat terjangan dari kapten Real Madrid tersebut. Madrid pun menang atas Juventus dengan skor 4-1. Melihat fakta di atas, tim yang pemainnya terkena kartu merah selalu takluk.

