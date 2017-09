Cetak 2 Gol ke Gawang West Ham, Pochettino: Saya Jatuh Cinta kepada Harry Kane!

STRATFORD – Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, mengatakan Harry Kane adalah striker terhebat di dunia. Pujian itu diberikan Pochettino usai Kane mencetak dua gol dalam pertandingan melawan West Ham United di pekan enam Liga Inggris 2017-2018.

Berkunjung ke London Stadium, Spurs menang dengan skor 3-2. Dari tiga gol penentu kemenangan Hotspur, dua gol dicetak oleh Kane di menit 34 dan 38. Tak ayal, Pochettino dibuat terpukau dengan kemampuan andal penyerang berusia 24 tahun itu.

“Tak hanya di Inggris, tapi juga dunia, bagi saya Kane adalah penyerang terbaik. Saya jatuh cinta kepadanya, sama seperti para penggemar. Kane sangat hebat, ia sungguh fantastis!” seru Pochettino, seperti dilansir dari Sportsmole, Minggu (24/9/2017).

“Sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan Kane. Ia adalah striker hebat. Mentalitasnya juga baik. Selain itu, Kane juga tidak sombong. Ya, saya begitu terpesona dengannya. Anda bisa melihat itu,” sambung pelatih berusia 45 tahun itu.

Tak hanya sang pelatih yang berhasil dicuri hatinya, Kane pun sebelumnya dikabarkan menjadi striker idaman Antonio Conte, pelatih tim raksasa Inggris, Chelsea. Seperti diberitakan sebelumnya, Conte mengaku sangat tertarik untuk bisa memboyong sang pemain ke Stamford Bridge.

Namun, Chelsea telah lebih dulu mengikat janji dengan Alvaro Morata yang didatangkan dari Real Madrid. Para penggemar The Blues pun memiliki nyanyian sendiri bagi Morata yang dalam liriknya menyebut Kante. Alvaro, woaaaaah, Alvaro, wooooaaah. He comes from sunny Spain, he’s better than Harry Kane!