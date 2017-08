Pasca-Serangan Teror, Seluruh Elemen FC Barcelona Tunjukkan Dukungan Simpati

BARCELONA – Kota Barcelona yang mengalami serangan teror pada Kamis 17 Agustus 2017 waktu setempat atau Jumat (18/7/2017) dini hari, langsung mendapat dukungan dari klub sepakbola setempat yakni FC Barcelona. Bukan hanya dari klub, tapi seluruh elemen, termasuk itu pemain menunjukkan rasa simpati itu melalui akun sosial medianya.

Teror yang terjadi di kawasan wisata Alun-Alun Catalunya, Distrik Las Ramblas itu telah menimbulkan korban jiwa dan ratusan orang luka-luka. Teror terjadi akibat sebuah van menabrak pejalan kaki di pejalan kaki. Polisi Spanyol menyebutkan hal tersebut sebagai serangan teror.

Pada akun Twitter resmi Barcelona, @FC Barcelona, klub berjuluk Blaugrana itu menyampaikan dukacita yang sangat mendalam. “Sangat sedih dengan serangan yang terjadi di kota kita. Semua pikiran kita ada pada para korban, keluarga dan orang-orang di Barcelona,” tulis FC Barcelona di Twitter.

Tak hanya itu sejumlah pemain Barca juga turut memberikan ucapan belasungkawa. Salah satunya adalah bintang Barcelona yakni Lionel Messi. Hal tersebut ia sampaikan di Instagram resminya yakni @leomessi dalam bahasa spanyol.

“Saya ingin menyampaikan belasungkawa dan semua dukungan saya kepada keluarga dan teman korban pada serangan mengerikan ini di Barcelona tercinta, sekaligus menolak segala tindakan kekerasan apapun,” tulisnya.

Sementara itu kapten Barcelona yakni Andres Iniesta juga mengucapkan rasa belasungkawanya. “Semua cemas dengan apa yang telah terjadi dan kabar yang terus berdatangan dari kota kita,” tulis Iniesta dalam akun Twitter @andresiniesta8.

Begitu pun dengan Luis Suazres yang mengaku kaget dengan insiden tersebut. “Sebuah kejutan dengan apa yang terjadi di Barcelona. Seluruh dukungan saya untuk kota kita dan seluruh keluarga (korban), tulisnya dalam akun Twitter @LuisSuarez9.

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 Agustus 2017

Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia. A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Aug 17, 2017 at 11:34am PDT

Todos consternados por lo que ha pasado y las noticias que siguen saliendo desde nuestra ciudad. Todo mi cariño. pic.twitter.com/CIhEKncx4A — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 17 Agustus 2017

Very shocked for what happened in Barcelona. All my support to the city and families! pic.twitter.com/YDtyAiw7Qc — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 17 Agustus 2017

Conmocionado por lo ocurrido en las #Ramblas. Toda mi fuerza para víctimas y familias

Shocked by the tragedy at the #Ramblas of #Barcelona 🙏 — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 17 Agustus 2017