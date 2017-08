Punya Rekor Mentereng di Prancis, Wenger: Lacazette Bisa Ikuti Jejak Ibrahimovic

LONDON – Pelatih Arsenal Arsene Wenger memuji sang penyerang anyar yakni Alexandre Lacazette. The Professor –julukan Wenger– menilai Lacazette dapat mengikuti jejak kesuksesan Zlatan Ibrahimovic bersama Manchester United musim lalu.

Mengapa demikian? Lacazette dan Ibrahimovic datang ke Inggris sama-sama dengan catatan mentereng saat tampil di Prancis. Selama empat musim membela Paris Saint-Germain (PSG), tiga musim di antaranya berhasil diselesaikan Ibrahimovic dengan status top skor.

BACA JUGA: Juara Community Shield 6 Musim Terakhir Gagal Juara Liga Inggris, Kembali Berlanjut Musim Ini?

Bahkan Ibrahimovic saat ini tercatat sebagai top skor sepanjang masa Liga Prancis. Sementara Lacazette dalam tiga musim terakhir membela Olympique Lyon mampu mencetak minimal 20 gol di Liga Prancis. Pada Liga Prancis 2014-2015 Lacazette bahkan keluar sebagai top skor kompetisi mengalahkan Ibrahimovic.

Karena itu, Wenger optimis Lacazette dapat mengemulasi kesuksesan Ibrahimovic. Bersama Manchester United di musim 2016-2017, Ibracadabra –julukan Ibrahimovic– sanggup mengemas 28 gol dari 46 pertandingan. Jumlah gol tersebut bisa bertambah jika Ibrahimovic tidak menderita cedera lutut pada medio April 2017.

BACA JUGA: TERUNGKAP! Ternyata Jose Mourinho Memiliki Kepribadian Ganda

“Bersama Lacazette segalanya menjadi mudah. Ia pemain cerdas yang memililiki mobilitas dan teknik luar biasa. Saat tampil di Liga Prancis, Lacazette memiliki catatan satu gol tiap 80 menit. Jika ia mampu mempertahankan catatan itu bersama kami, hal itu tentu sangat bagus,” kata Wenger mengutip dari Four Four Two, Jumat (11/8/2017).

“Bisa dibilang ada kesamaan antara Lacazette dan Ibrahimovic. Ibrahimovic mentransfer jumlah gol yang sama di Prancis ke Inggris. Jadi, Lacazette berpotensi dapat mengulangi hal itu,” lanjut Wenger.

Lacazette akan melakoni debut di Liga Inggris bersama Arsenal pada dini hari nanti. London Merah akan menjamu Leicester City di Stadion Emirates.