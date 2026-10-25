Link Live Streaming Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Super League 2026-2027, Klik di Sini!

LINK live steaming Garudayaksa FC vs Persib Bandung di lanjutan pekan ketujuh Super League 2026-2027 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, pertandingan akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (25/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Beckham Putra dan Ragnar Oratmangoen Siap Tempur

Persib Bandung mendapat tambahan kekuatan di lini serang menjelang pertandingan melawan Garudayaksa FC. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memastikan Beckham Putra Nugraha dan Ragnar Oratmangoen kembali siap bermain dalam laga nanti malam.

Ragnar Oratmangoen pulih dari cedera. (Foto: Instagram/@persib)

Kembalinya kedua pemain tersebut menjadi kabar positif bagi Persib yang membutuhkan kedalaman skuad untuk menghadapi jadwal pertandingan padat. Beckham sebelumnya baru mendapat kesempatan bermain singkat setelah pulih dari cedera, sedangkan Ragnar kini kembali tersedia untuk memperkuat tim.

"Tim sedang berkembang, kami kembali bisa mengandalkan Beckham, kemarin hanya bermain satu menit (pascacedera) dan kami mendapatkan kembali Ragnar," ungkap Tolic dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Minggu (25/10/2026).

Belum diketahui apakah Beckham dan Ragnar akan langsung menjadi starter. Namun, keduanya berpeluang besar untuk tampil dengan menit bermain lebih panjang dalam laga kontra Garudayaksa FC.

Selain Beckham dan Ragnar, kondisi gelandang asal Jepang, Gakuto Notsuda, juga menunjukkan perkembangan positif. Meski sudah dinilai pulih, tim pelatih memilih tidak memainkannya saat menghadapi Garudayaksa FC demi mempersiapkannya untuk pertandingan berikutnya.