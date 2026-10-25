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Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Super League 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |04:07 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Super League 2026-2027
Simak jadwal siaran langsung Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persib)
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BOGOR – Live malam ini! Jadwal siaran langsung Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Super League 2026-2027 sudah diketahui.

Duel Garudayaksa FC vs Persib Bandung itu merupakan matchday 7 Super League 2026-2027. Laga akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Kondisi Mirip

Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)

Jelang laga ini, kedua tim dalam kondisi yang mirip. Garudayaksa FC baru saja dibantai Bali United 0-5. Sementara, Persib takluk 0-1 kala menyambangi markas Madura United.

Hasil itu membuat Garudayaksa FC berkubang di papan bawah klasemen sementara Super League 2026-2027. Mereka baru mengemas lima poin dari satu kemenangan dan dua imbang serta tiga kalah.

2. Tertahan

Sementara, Persib tertahan di papan tengah gara-gara kekalahan di markas Madura United. Sang juara bertahan baru mengoleksi 10 angka, hasil dari tiga menang dan sekali imbang plus dua kalah.

Beban lebih berat ada di pundak Persib. Mereka harus bisa bangkit dari kekalahan melawan Madura United tapi di sisi lain juga mesti mengatur skuad sebaik mungkin.

 

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