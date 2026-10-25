Penyerang Timnas Indonesia Siap Antar Garudayaksa FC Bungkam Persib di Stadion Pakansari!

PEMEGANG dua caps bersama Timnas Indonesia senior, Arkhan Kaka, menegaskan tiga poin adalah harga mati bagi sang klub Garudayaksa FC saat menghadapi Persib Bandung. Arkhan Kaka menyebut, pertandingan mendatang adalah ujian ketajaman bagi lini serang Garudayaksa FC.

Garudayaksa akan bersua dengan Persib Bandung di pekan ketujuh Super League 2026-2027. Pertandingan itu bakal digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (25/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Duel Tim Terluka

Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Laga tersebut akan menjadi momentum kebangkitan bagi kedua tim. Pada pekan sebelumnya, Garudayaksa harus menelan pil pahit setelah digulung Bali United (0-5). Sedangkan, Persib kalah tipis dari Madura United (0-1).

Arkhan Kaka menegaskan Garudayaksa FC akan merebut tiga poin dari Persib Bandung. Kaka meyakini, pola latihan yang dilakukan Spirit of Garuda -julukan Garudayaksa- cukup untuk menumbangkan Persib Bandung.

"Ya, laga nanti adalah pertandingan yang penting bagi kami. Ini laga kandang untuk kami dan kami ingin meraih tiga poin. Itu menjadi target utama kami," kata Kaka, Okezone mengutip dari PT Liga Indonesia Baru (I.League), Minggu (25/10/2026).

"Kami sudah bekerja keras untuk pertandingan nanti, semoga kami bisa mengamankan tiga poin," sambung penyerang Timnas Indonesia U-20 tersebut.