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Persija Jakarta Kena Hukuman, Shin Tae-yong Minta The Jakmania Belajar dari Kesalahan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |01:05 WIB
Persija Jakarta Kena Hukuman, Shin Tae-yong Minta The Jakmania Belajar dari Kesalahan
Shin Tae-yong minta The Jakmania belajar dari kesalahan. (Foto; Instagram/@shintaeyong7777)
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PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong, meminta suporter (The Jakmania) melakukan introspeksi agar lebih dewasa dalam bersikap. Shin Tae-yong mengeluarkan pernyataan ini setelah Persija Jakarta mendapatkan sanksi akibat kericuhan suporter saat berjumpa Persita Tangerang yang berkesudahan 2-3 di lanjutan pekan kelima Super League 2026-2027 yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Sabtu 17 Oktober 2026.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dijatuhi denda total Rp90 juta dan sanksi larangan kehadiran suporter pada pertandingan tandang selama setengah musim (enam pertandingan). Sanksi itu dikarenakan The Jakmania terlibat keributan di tribun penonton dengan suporter Persita Tangerang.

Suporter Persita dan Persija terlibat kerusuhan akhir pekan lalu. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Suporter Persita dan Persija terlibat kerusuhan akhir pekan lalu. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. Pembelajaran bagi The Jakmania

Shin Tae-yong berharap sanksi itu menjadi pembelajaran berharga untuk para suporter karena telah merugikan tim. Ia berharap tak ada lagi keributan suporter di laga-laga lain.

"Saya berharap para suporter tidak lagi melakukan tindakan seperti itu. Perilaku tersebut bisa merugikan klub, tim, dan juga suporter sendiri," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga Persija Jakarta vs Arema FC.

Pelatih asal Korea Selatan itu juga senang dengan atmosfer saat timnya meraih kemenangan 5-1 atas Arema FC di lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB. Pasalnya, The Jakmania dan suporter Arema FC, Aremania, terlihat harmonis di tribun penonton.

"Sebagai pelatih, saya sangat bahagia dan bersyukur. Kita harus saling menghormati. Suporter kami harus menghormati suporter tim tamu, begitu juga ketika kami bertandang ke markas lawan, kami harus menghormati suporter tuan rumah," lanjut mantan pelatih Timnas Indonesia.

"Saya sangat menginginkan suasana seperti ini. Saya benar-benar senang melihat kondisi yang positif seperti sekarang," tambah Shin Tae-yong.

 

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