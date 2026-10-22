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Madura United vs Persib Bandung, Igor Tolic Isyaratkan Rotasi Skuad

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |15:01 WIB
Madura United vs Persib Bandung, Igor Tolic Isyaratkan Rotasi Skuad
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengisyaratkan bakal melakukan rotasi skuad jelang menghadapi Madura United di Super League 2026-2027 (Foto: Persib Bandung)
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BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengisyaratkan bakal melakukan rotasi skuad jelang menghadapi Madura United di Super League 2026-2027. Apalagi, mereka dihadapkan pada jadwal padat.

Duel antara kedua tim dalam pekan keenam Super League 2026-2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (22/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Lihai

Susunan pemain Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Tolic mengakui jadwal padat timnya membuatnya harus lihai dalam mengatur komposisi tim. Jadi, ia terbuka merotasi seluruh elemen di dalam tim untuk tampil bergantian mengarungi jadwal super padat tersebut.

Marc Klok dan kolega pada musim ini ambil bagian dalam empat kompetisi. Mereka tampil di Super League, Piala Liga, ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League 2 2026-2027.

"Ya saya pikir ada peluang bagi setiap pemain untuk bermain. Kami tidak memiliki skuad yang besar," kata Tolic dilansir dari laman i.League, Kamis (22/10/2026).

"Kami akan menggunakan mereka ketika kami rasa itu perlu. Jadi tentu saja mereka mempunyai kesempatan," tambah pria asal Kroasia itu.

 

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