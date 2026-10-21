Kontrak Habis 2027, Marc Klok Ingin Pensiun di Persib Bandung!

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, berharap bisa mengakhiri karier profesionalnya bersama Maung Bandung. Keinginan itu disampaikan saat masa kontraknya yang berlaku hingga 2027 mulai mendekati akhir.

Marc Klok terakhir memperbarui kontraknya bersama Persib Bandung pada 2025. Pemain yang bergabung dengan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sejak 2021 itu mengaku sudah memiliki ikatan kuat dengan klub dan para pendukungnya.

Marc Klok di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC. (Foto: Instagram/persib)

1. Marc Klok Bagian dari Sejarah Besar Persib Bandung

Selama membela Persib Bandung, Marc Klok turut menjadi bagian dari sejarah keberhasilan tim meraih gelar juara tiga musim beruntun. Prestasi tersebut diraih pada musim 2023-2024, 2024-2025, dan 2025-2026, yang semakin memperkuat hubungannya dengan klub serta Bobotoh -suporter Persib.

“Ya betul (kontrak akan habis), hati saya biru. Saya selalu bilang, saya mau menyelesaikan karier saya di Persib Bandung. Semua sejarah telah kita bikin bersama. Koneksi saya sama klub, sama Bobotoh sangat luar biasa,” kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (30/10/2026).

Marc Klok masih menjadi sosok penting di dalam skuad Persib Bandung, baik sebagai pemimpin maupun pemain yang memahami kultur klub. Pengalamannya mengenal lingkungan sepakbola di dalam dan luar negeri juga membuatnya dihormati oleh pemain lokal serta asing.

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu mengungkapkan telah membicarakan masa depannya dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. Dalam pembicaraan itu, Marc Klok mengaku mendapat sinyal positif terkait keinginan sang pelatih agar dirinya tetap bertahan untuk beberapa tahun ke depan.