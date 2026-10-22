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Dewa United Susah Payah Menang 2-0 atas Persijap Jepara, Osmar Loss: Senang Banget!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |00:05 WIB
Dewa United Susah Payah Menang 2-0 atas Persijap Jepara, Osmar Loss: Senang Banget!
Dewa United menang 2-0 atas Persijap Jepara di pekan keenam Super League 2026-2027. (Foto: iLeague)
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PELATIH Dewa United, Osmar Loss, senang skuad asuhannya menang 2-0 atas Persijap Jepara 2-0 pada pekan keenam Super League 2026-2027. Bermain di Banten International Stadium, Serang, Selasa 20 Oktober 2026 malam, Banten Warriors harus menunggu hingga babak kedua untuk memastikan tiga poin. Dua gol untuk Dewa United dicatatkan oleh Nick Kuipers (79') dan Pedro Carvalho (90+2').

Osmar Loss menuturkan, Banten Warriors -julukan Dewa United- harus mempertahankan performa apik ini. Sebab jika ingin menjaga peluang juara Super League 2026-2027, Dewa United pantang terpeleset dalam banyak laga.

Dewa United menang 2-0 atas Persijap Jepara. (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Dewa United menang 2-0 atas Persijap Jepara. (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

1. Osmar Loss Bahagia

Dewa United mencatatkan empat kemenangan dan dua hasil imbang sekaligus mempertahankan rekor tak terkalahkan musim ini.  Sebaliknya, Persijap Jepara semakin terpuruk di dasar klasemen setelah menelan kekalahan keenam secara beruntun tanpa meraih satu poin pun. Osmar Loss mengaku senang dengan kemenangan yang diraih timnya. 

"Kami sangat senang bisa mendapatkan tiga poin. Lawan mengubah skema permainan dan pelatih mereka di laga ini, yang awalnya di luar analisis babak pertama kami," kata Osmar Loss, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (22/10/2026).

Pelatih asal Brasil itu menjelaskan Dewa United sempat kesulitan menghadapi pertahanan Persijap Jepara yang menggunakan lima bek. Kondisi itu membuat para pemain harus mencari cara lain menembus rapatnya barisan pertahanan lawan.

"Pertama, kita tidak cukup siap menghadapi skema lini pertahanan lawan yang bermain dengan lima bek, di mana mereka membuat cover yang rapat setelah kami mencoba memanfaatkan ruang di belakang full back," tambahnya.

 

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