Persijap Incar Poin Perdana di Markas Dewa United Usai 5 Kali Kalah Beruntun

SERANG - Persijap Jepara mempunyai misi untuk mengakhir tren buruk di Super League 2026-2027. Caretaker Persijap, Antonio Claudio, menegaskan anak asuhnya mengincar poin penuh di kandang Dewa United.

1. Incar Poin Perdana

Persijap Jepara akan menghadapi Dewa United pada pekan keenam Super League 2026-2027. Pertandingan itu bakal dihelat di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten pada Selasa (20/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Persijap datang dengan catatan lima kekalahan beruntun sejak awal kompetisi musim ini. Tim yang kini ditangani caretaker Antonio Claudio itu belum mampu mengamankan satu poin pun dan masih terpuruk di dasar klasemen sementara.

Tantangan yang dihadapi Laskar Kalinyamat -julukan Persijap- kali ini tidak mudah karena lawan mereka berada di papan atas klasemen. Dewa United menempati posisi kedua setelah mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Persijap juga menghadapi kendala waktu pemulihan yang cukup singkat menjelang pertandingan tersebut. Mereka baru menyelesaikan laga pekan kelima dengan kekalahan dari Isenmulang Kalteng FC (0-1) pada Jumat (16/10/2026).

Persijap Jepara vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Situasi berbeda dialami Dewa United yang tidak bermain pada pekan kelima karena telah menjalani pertandingan lebih awal. Tim berjuluk Banten Warriors itu menaklukkan Borneo FC di Samarinda (3-1) pada 16 September 2026.

Sebelumnya, Dewa United juga telah memainkan pertandingan pekan keempat melawan Persib Bandung pada Minggu (11/10/2026). Dengan jadwal tersebut, Dewa United memiliki waktu pemulihan lebih panjang dibandingkan Persijap sebelum kedua tim bertemu.

“Seperti semua ketahui, memang jadwal padat. Setelah laga lawan Isenmulang FC, kita ada waktu sehari untuk recovery, lalu kita persiapan. Memang tidak ada banyak waktu, tapi kita maksimalkan waktu yang ada. Semua pemain siap memberikan yang terbaik untuk laga besok,” kata Antonio Claudio dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Selasa (20/10/2026).