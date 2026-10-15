Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pecat Mario Lemos, Persijap Jepara Berhentikan 2 Pelatih meski Super League 2026-2027 Baru 4 Pekan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |19:32 WIB
Pecat Mario Lemos, Persijap Jepara Berhentikan 2 Pelatih meski Super League 2026-2027 Baru 4 Pekan!
Persijap Jepara memberhentikan Mario Lemos yang jadi korban kedua dalam empat pekan Super League 2026-2027 (Foto: i.League)
A
A
A

JEPARA – Persijap Jepara mengumumkan pemecatan terhadap pelatih Mario Lemos. Ia adalah juru taktik kedua yang diberhentikan meski Super League 2026-2027 baru memainkan empat pekan.

Keputusan diambil setelah manajemen melakukan evaluasi menyusul kekalahan telak dari Bali United 1-6 pada pekan keempat, Sabtu 10 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi salah satu pertimbangan Persijap dalam melakukan pembenahan tim untuk menghadapi kompetisi musim ini.

Bali United vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

"Persijap Jepara resmi mengakhiri kerja sama dengan Mario Lemos sebagai pelatih kepala setelah melalui evaluasi manajemen menyusul kekalahan 1-6 dari Bali United," tulis pernyataan manajemen Persijap, dikutip dari laman resmi i.League, Kamis (15/10/2026).

"Keputusan ini merupakan bagian dari evaluasi dan pembenahan tim demi menjaga arah perjalanan Persijap Jepara dalam menghadapi kompetisi musim ini, dan juga merupakan bagian dari dinamika profesional dalam sepak bola dengan mempertimbangkan kebutuhan klub ke depan," sambung mereka.

1. Pergantian Kedua

Untuk sementara, Persijap menunjuk Antonio Claudio yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih untuk memimpin tim. Penunjukan tersebut dilakukan sebagai langkah transisi setelah kepergian Lemos.

“Selanjutnya, Antonio Claudio yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih akan ditunjuk sebagai caretaker untuk memimpin tim selama masa transisi,” lanjut keterangan resmi Persijap.

Pergantian ini menjadi perubahan kedua pada awal musim Super League 2026-2027. Sebelumnya, klub asal Jepara tersebut lebih dulu mengakhiri kerja sama dengan Juan Cortes setelah pertandingan pekan kedua, sebelum menunjuk Lemos yang sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/49/3248116/persija_jakarta_menggelar_latihan_dengan_suasana_positif_jelang_menghadapi_persita_tangerang-uQMV_large.jpg
Latihan Penuh Tawa, Persija Jakarta Bersiap Hadapi Persita Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/49/3248121/fabio_lefundes_optimistis_java_united_menang_atas_bali_united-5SB3_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Java United vs Bali United di Pekan Ke-5 Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/49/3247828/radovan_pankov_jadi_kapten_persija_jakarta_saat_hadapi_psim_yogyakarta-SWDH_large.jpg
Alasan Radovan Pankov Jadi Kapten Persija Jakarta saat Hadapi PSIM Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/49/3247824/persija_jakarta_memburu_kemenangan_kelima_beruntun_di_super_league_2026_2027-onJI_large.jpg
Persija Jakarta Buru Kemenangan Kelima Beruntun di Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/15/11/1760683/klasemen-liga-champions-20262027-psg-mantap-di-puncak-tiga-wakil-italia-terpuruk-tde.webp
Klasemen Liga Champions 2026/2027: PSG Mantap di Puncak, Tiga Wakil Italia Terpuruk
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/06/kiper_timnas_indonesia_emil_audero_foto_ig_at_em.jpg
Emil Audero Ungkap Dahsyatnya Cinta Fans Timnas Indonesia, Sampai Harus Ganti Hotel
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement