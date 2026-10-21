Jawaban I.League soal Isu Sanksi Pengurangan Poin bagi Klub

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menjawab soal isu sanksi pengurangan poin kepada klub-klub peserta (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menjawab spekulasi soal sanksi pengurangan poin bagi klub-klub yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan hal tersebut belum ada di kode disiplin.

Kendati demikian, I.League membuka peluang mendorong regulasi khusus berupa sanksi pengurangan poin bagi klub yang terlibat dalam kasus kerusuhan suporter. Wacana tersebut muncul setelah insiden yang terjadi dalam pertandingan Persita Tangerang melawan Persija Jakarta di Super League 2026-2027.

"Memang di dalam kode disiplin belum tertera,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor I.League, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Tapi terhadap indikasi larangan atau katakanlah kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ini, ya tidak menutup kemungkinan kami akan mendorong untuk bisa diberikan sanksi di dalam satu regulasi tersendiri, untuk diberikan sanksi pengurangan poin," imbuhnya.

1. Penanganan Lebih Tegas

Ferry menilai kerusuhan yang terus berulang membutuhkan penanganan lebih tegas agar keamanan tetap terjaga. Menurutnya, kenyamanan stadion menjadi hal utama karena pertandingan sepakbola kini juga dihadiri berbagai kalangan, termasuk perempuan dan anak-anak.

"Karena apa yang sudah kita jaga selama ini tentunya harus memiliki kepastian, kenyamanan, ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang penonton-penonton itu sudah banyak yang ibu-ibu, anak-anak, ya. Ini mengindikasikan sebenarnya hari demi hari di dalam pertandingan itu semakin nyaman," ujar Ferry.

2. Sanksi buat Suporter

I.League juga berencana mendorong pemberian sanksi lebih berat kepada oknum suporter yang berulang kali memicu keributan. Hal ini diwacanakan untuk memberikan efek jera kepada yang 'bandel'.

"Nah, karena ada beberapa oknum terutama beberapa suporter yang selalu membandel dan berindikasi atau berimplikasi terjadi keributan, ya kami pasti akan mendorong untuk bisa diberikan sanksi yang berat," tutur Ferry.

Mantan petinggi Persija Jakarta itu turut menyoroti perilaku sebagian suporter yang menjadikan kerusuhan seolah-olah sebagai hal biasa dalam sepakbola. Oleh karena itu, I.League mendorong agar pelaku yang terbukti berulang kali membuat keributan mendapatkan hukuman lebih berat.

"Seperti tadi yang disampaikan, memang ada tendensi ya, yang selalu akan, istilahnya, seperti kalau berkelahi, rusuh itu jadi seperti tren,” ungkap Ferry.