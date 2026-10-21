Siap Bangkit, Arema FC Fokus Benahi Komunikasi Jelang Hadapi Persija

BEKASI - Pemain Arema FC, Achmad Maulana Syarif, mengakui masih ada masalah komunikasi antarpemain yang perlu dibenahi. Achmad mengatakan, persoalan ini menjadi fokus utama evaluasi tim menjelang berhadapan dengan Persija Jakarta.

Arema FC akan menghadapi Persija pada pekan keenam Super League 2026-2027. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Benahi Komunikasi

Klub berjuluk Singo Edan itu datang ke markas Persija dengan catatan kurang baik. Di pertandingan sebelumnya, tim besutan Marquinhos 'Marcos' Santos itu menelan kekalahan dari Garudayaksa (1-3).

Achmad menilai sejumlah kesalahan dalam pertandingan sebelumnya turut memengaruhi hasil yang diraih Arema FC. Persoalan tersebut muncul ketika tim berusaha membangun serangan maupun menjaga pertahanan dari tekanan lawan.

“Ya, mungkin kemarin ada beberapa miss error seperti saat kita coba menyerang di match sebelumnya, cuma ada beberapa miskomunikasi jadi hasilnya kurang maksimal," kata Achmad dalam konferensi prapertandingan, dikutip Rabu (21/10/2026).

Garudayaksa vs Arema FC (@aremafcofficial)

Bek Arema FC itu menegaskan, persoalan tersebut sudah menjadi perhatian para pemain sebelum menghadapi Persija. Achmad menyebut dirinya bersama rekan-rekan setim berusaha memperbaiki kekurangan agar bisa menunjukkan penampilan yang lebih baik.

"Tapi saya pribadi dan teman-teman di lapangan sudah coba memperbaiki hal itu. Kita akan buktikan nanti di match lawan Persija,” tutur Achmad.

Ia menyampaikan kepercayaannya terhadap tim kepelatihan Arema FC di bawah arahan Marcos Reina. Dia berharap persiapan yang telah dilakukan bisa membantu tim tampil lebih solid saat menghadapi Persija.

“Kalau dari saya, ya saya percaya sama tim kepelatihan Coach Marcos. Kita akan coba di match lawan Persija," ucap Achmad.

2. Siap Bangkit

Pemain kelahiran Bandung, Jawa Barat, itu tidak menampik rentetan hasil kurang memuaskan menjadi tantangan tersendiri bagi Arema FC. Menurutnya, para pemain harus berusaha bangkit meski menghadapi Persija yang tengah berada dalam tren positif setelah mencatatkan sejumlah hasil bagus.

“Ya, tentunya kalau dari sisi pemain, setelah pertandingan kemarin terus rentetan hasil yang kurang baik buat Arema,” ujar Achmad Maulana.