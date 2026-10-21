Persija Siap Bangkit Usai Kalah dari Persita, Bidik Kemenangan atas Arema FC

Persija Siap Bangkit Usai Kalah dari Persita, Bidik Kemenangan atas Arema FC (Instagram/@nadeowinataa)

JAKARTA - Kiper Persija Jakarta, Nadeo Argawinata, menegaskan timnya menargetkan kemenangan saat menjamu Arema FC. Persija membutuhkan kemenangan setelah kalah dari Persita 2-3 pada pekan lalu.

1. Target Menang

Persija akan berhadapan dengan Arema FC pada pekan keenam Super League 2026-2027. Laga itu akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026).

Nadeo mengatakan kemenangan akan menjadi target utama timnya dan akan diperjuangkan. Jadi, seluruh elemen tim sudah siap sepenuhnya untuk melawan Arema FC.

"Kami berharap bisa meraih hasil maksimal dan memenangkan pertandingan," kata Nadeo dalam konferensi pers, kemarin.

Ia menyayangkan Persija tidak bisa bermain di Jakarta. Namun, hal itu bukan menjadi alasan bagi timnya tidak meraih kemenangan.