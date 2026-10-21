JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Arema FC di lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027 sudah dirilis. Pertandingan akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Pelatih Arema FC, Marquinhos 'Marcos' Santos, mengakui Persija Jakarta adalah kandidat kuat juara Super League 2026-2027. Marcos Santos mengatakan, laga melawan Persija Jakarta akan menjadi ujian berat bagi timnya.
Kedua tim datang dengan catatan kurang baik di pekan sebelumnya. Arema FC menelan kekalahan dari Garudayaksa FC (1-3), sedangkan Persija Jakarta harus mengakui kekuatan Persita Tangerang (2-3).
Namun bagi Santos, Persija Jakarta masih tetap tim yang berbahaya. Pelatih asal Brasil itu mengakui Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- adalah calon juara musim ini.
"Ini adalah pertandingan yang sulit. Persija adalah tim yang kuat dan salah satu kandidat juara musim ini," tutur Santos dalam konferensi pers pra-pertandingan, Selasa (20/10/2026).
Kehadiran The Jakmania -suporter Persija- selaku tuan rumah juga menjadi tantangan tersendiri bagi Arema FC. Ribuan The Jakmania diprediksi memadati Stadion Patriot Candrabhaga.