Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Arema FC di Super League 2026-2027

Persija Jakarta akan menjamu Arema FC di lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027 malam ini. (Foto: Media Persija Jakarta)

JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Arema FC di lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027 sudah dirilis. Pertandingan akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Pelatih Arema FC Puji Persija Jakarta

Pelatih Arema FC, Marquinhos 'Marcos' Santos, mengakui Persija Jakarta adalah kandidat kuat juara Super League 2026-2027. Marcos Santos mengatakan, laga melawan Persija Jakarta akan menjadi ujian berat bagi timnya.

Persija Jakarta puncaki klasemen sementara Super League 2026-2027. (Foto: Persija Jakarta)

Kedua tim datang dengan catatan kurang baik di pekan sebelumnya. Arema FC menelan kekalahan dari Garudayaksa FC (1-3), sedangkan Persija Jakarta harus mengakui kekuatan Persita Tangerang (2-3).

Namun bagi Santos, Persija Jakarta masih tetap tim yang berbahaya. Pelatih asal Brasil itu mengakui Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- adalah calon juara musim ini.

"Ini adalah pertandingan yang sulit. Persija adalah tim yang kuat dan salah satu kandidat juara musim ini," tutur Santos dalam konferensi pers pra-pertandingan, Selasa (20/10/2026).

Kehadiran The Jakmania -suporter Persija- selaku tuan rumah juga menjadi tantangan tersendiri bagi Arema FC. Ribuan The Jakmania diprediksi memadati Stadion Patriot Candrabhaga.