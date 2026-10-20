Persija Jakarta Punya Rekor Buruk saat Jamu Arema FC, Shin Tae-yong Tak Takut!

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan kesiapan timnya untuk memutus rekor buruk saat menjamu Arema FC. Ia yakin Persija mampu merebut poin penuh di laga pekan keenam Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu 21 Oktober 2026 tersebut.

Skuad Singo Edan –julukan Arema FC– selalu berhasil membawa pulang poin tiap kali melakoni laga tandang melawan Persija. Dalam tiga kunjungan terakhirnya, Arema FC mampu mengamankan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

1. Siap Putuhkan Tren Buruk

Shin Tae-yong menegaskan anak asuhnya sama sekali tidak terbebani oleh catatan kelam masa lalu tersebut. Ia optimistis Skuad Macan Kemayoran dapat memamfaatkan laga kandang ini untuk meraih poin penuh.

"Sejujurnya, saya tidak mengetahui catatan tersebut sebelumnya, sehingga sedikit terkejut. Namun, rekor memang ada untuk dipecahkan," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (20/10/2026).

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

"Kami sebelumnya juga berhasil memutus catatan tertentu saat menghadapi Borneo FC dan Persib Bandung. Saya percaya pertandingan melawan Arema FC besok juga bisa menjadi kesempatan bagi kami untuk menghapus catatan negatif tersebut," tambahnya.

2. Persiapan Sudah Maksimal

Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan persiapan tim asuhannya berjalan dengan lancar meski dihadapkan pada jadwal kompetisi yang cukup padat. Ia meyakini para pemain siap tampil maksimal dan menjalankan instruksi dengan baik di lapangan.