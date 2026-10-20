Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Punya Rekor Buruk saat Jamu Arema FC, Shin Tae-yong Tak Takut!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |22:00 WIB
Persija Jakarta Punya Rekor Buruk saat Jamu Arema FC, Shin Tae-yong Tak Takut!
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan kesiapan timnya untuk memutus rekor buruk saat menjamu Arema FC. Ia yakin Persija mampu merebut poin penuh di laga pekan keenam Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu 21 Oktober 2026 tersebut.

Skuad Singo Edan –julukan Arema FC– selalu berhasil membawa pulang poin tiap kali melakoni laga tandang melawan Persija. Dalam tiga kunjungan terakhirnya, Arema FC mampu mengamankan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

1. Siap Putuhkan Tren Buruk

Shin Tae-yong menegaskan anak asuhnya sama sekali tidak terbebani oleh catatan kelam masa lalu tersebut. Ia optimistis Skuad Macan Kemayoran dapat memamfaatkan laga kandang ini untuk meraih poin penuh.

"Sejujurnya, saya tidak mengetahui catatan tersebut sebelumnya, sehingga sedikit terkejut. Namun, rekor memang ada untuk dipecahkan," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (20/10/2026).

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)
Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

"Kami sebelumnya juga berhasil memutus catatan tertentu saat menghadapi Borneo FC dan Persib Bandung. Saya percaya pertandingan melawan Arema FC besok juga bisa menjadi kesempatan bagi kami untuk menghapus catatan negatif tersebut," tambahnya.

2. Persiapan Sudah Maksimal

Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan persiapan tim asuhannya berjalan dengan lancar meski dihadapkan pada jadwal kompetisi yang cukup padat. Ia meyakini para pemain siap tampil maksimal dan menjalankan instruksi dengan baik di lapangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/49/3249285/garudayaksa_vs_arema_fc-XQ0C_large.jpg
Siap Bangkit, Arema FC Fokus Benahi Komunikasi Jelang Hadapi Persija
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/49/3249278/kiper_persija_jakarta_nadeo_argawinata-UCQv_large.jpg
Persija Siap Bangkit Usai Kalah dari Persita, Bidik Kemenangan atas Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/49/3249258/the_jakmania_dihukum_larangan_menghadiri_laga_tandang_persija_jakarta_selama_setengah_musim_super_league_2026_2027-uUdS_large.jpg
Breaking News: The Jakmania Dilarang Tandang Dampingi Persija Jakarta Setengah Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/49/3249213/shin_tae_yong-wYna_large.jpg
Minta Persija Tampil Lebih Tajam Lawan Arema FC, Shin Tae-yong: Main Bagus Saja Tak Cukup!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/20/51/1762699/maem-running-club-dan-kahf-ajak-pelari-tetap-jaga-diri-di--itb-ultra-marathon-2026-wql.webp
MAEM Running Club dan Kahf Ajak Pelari Tetap Jaga Diri di ITB Ultra Marathon 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/21/gischa_zayana.jpg
Gischa dan Handayani Menggila! Indonesia Panen 2 Emas dari Boccia di Asian Para Games 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement