Jelang Laga Panas PSM Makassar vs Persebaya Surabaya, Stefan Jevtoski Minta Suporter Merahkan Stadion Gelora BJ Habibie

MAKASSAR - Gelandang PSM Makassar, Stefan Jevtoski, melayangkan imbauan khusus kepada para pendukung setia timnya menjelang duel sengit kontra Persebaya Surabaya. Pemain asal Makedonia Utara tersebut menegaskan bahwa suntikan emosional dari tribune penonton sangat krusial dalam menyokong perjuangan Juku Eja mengamankan poin penuh.

PSM Makassar akan berhadapan Persebaya Surabaya pada pekan keenam Super League 2026-2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis 22 Oktober 2026 mendatang.

Stefan Jevtoski menegaskan kehadiran suporter sangat dibutuhkan tim, terutama ketika menghadapi situasi sulit di lapangan. Dia berharap dukungan langsung dari tribun dapat menambah motivasi pemain untuk meraih hasil positif saat menghadapi Persebaya.

"Saya kira suporter juga harus mengerti bahwa kami akan selalu membutuhkan mereka saat di situasi sulit, kami akan membutuhkan mereka," ujar Jevtovski dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Senin (19/10/2026).

"Kami berharap pertandingan lawan Persebaya Surabaya di kandang kami, stadion dipenuhi suporter," tambahnya.

Stefan Jevtoski bantu PSM Makassar menang 2-1 atas PSIM Yogyakarta psmmakassar

1. Modal Berharga Usai Putus Tren Negatif

PSM Makassar sendiri datang ke pertandingan ini dengan modal kemenangan atas PSIM Yogyakarta pada pekan kelima. Juku Eja sukses mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat 9 Oktober 2026, sekaligus mengakhiri tren negatif empat pertandingan tanpa kemenangan.

Sepanjang Super League 2026-2027, PSM Makassar sudah dua kali menjalani pertandingan kandang sebelum menghadapi Persebaya. Namun, dua laga tersebut belum sepenuhnya menghadirkan dukungan suporter di stadion.