Hasil PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar di Super League 2026-2027: Juku Eja Menang 2-1!

PSM Makassar meraih tiga poin saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pekan kelima Super League 2026-2027. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta Jumat (16/10/2026) sore WIB, Juku Eja -julukan PSM Makassar- menundukkan tuan rumah dengan skor 2-1.

Jalannya Pertandingan

PSM Makassar dan PSIM Yogyakarta langsung menyuguhkan pertandingan sengit sejak menit awal babak pertama. Kedua tim saling melancarkan serangan untuk membongkar pertahanan lawan, tetapi belum ada gol yang tercipta hingga turun minum.

Stefan Jevtoski bantu PSM Makassar menang 2-1 atas PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Kebuntuan akhirnya pecah pada babak kedua, tepatnya menit ke-50. Fahrul Aditya membawa PSM Makassar unggul melalui tembakannya yang berhasil menjebol gawang PSIM Yogyakarta.

Gol tersebut membuat PSM Makassar semakin percaya diri dalam melancarkan serangan. Hasilnya, Stefan Jevtoski berhasil menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-66 untuk mengubah skor menjadi 2-0.

PSIM Yogyakarta berusaha mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan intensitas serangan. Namun, situasi pertandingan berubah ketika PSM Makassar harus kehilangan Dusan Lagator yang diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-80.