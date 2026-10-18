Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persik Kediri: Gol Macan Putih Dianulir, Skor Masih 0-0

BANDUNG – Persib Bandung belum berhasil memecah kebuntuan dan masih bermain imbang tanpa gol melawan Persik Kediri di babak pertama. Pertemuan yang berjalan sengit itu merupakan laga pekan kelima Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Minggu (18/10/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung dan Persik Kediri bermain hati-hati pada awal babak pertama. Sepertinya kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Skuad Macan Putih -julukan Persik- tampil lebih terorganisir pada 15 menit pertama. Tim tamu sempat beberapa kali mengancam melalui Bayu Otto dan kawan-kawan, tetapi belum membuahkan hasil manis.

Tim tuan rumah mendapatkan peluang pada menit ke-19. Sayangnya, sepakan Luciano Guaycochea masih melebar tipis dari gawang Persik yang dijaga Husna Al Malik.

Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)

Persik sebenarnya dapat memecah kebuntuan lima menit sebelum babak pertama berakhir. Namun, gol Park Jun-heong dianulir setelah wasit mengecek Video Assistant Referee (VAR) dan memastikan pemain itu lebih dulu berada di posisi offside.

Sampai akhir laga tidak kunjung ada gol yang tercipta. Skuad Maung Bandung -julukan Persib- dan Persik masih bermain imbang dengan skor 0-0.