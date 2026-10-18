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Sikap Tegas Manajemen Persija Jakarta Usai Insiden Kericuhan Suporter Kontra Persita Tangerang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |19:58 WIB
Sikap Tegas Manajemen Persija Jakarta Usai Insiden Kericuhan Suporter Kontra Persita Tangerang
Suasana laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
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BANTEN Persija Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi menyusul terjadinya kericuhan antarsuporter di tribun penonton saat melawan Persita Tangerang. Akibat insiden itu, laga sempat tertunda selama 30 menit di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, pada Sabtu 17 Oktober 2026 malam WIB.

1. Kecaman atas Tindakan Kekerasan

Dalam laga pekan kelima Super League 2026-2027 yang berkesudahan dengan skor 3-2 untuk tuan rumah tersebut, insiden keributan pecah dan mencederai nilai-nilai sportivitas sepak bola.

Sikap tegas tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi klub @persija pada Minggu (18/10/2026).

"Persija menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak, khususnya mereka yang mengalami luka-luka. Kami berharap seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan dan dapat segera pulih," tulis Persija, dikutip Minggu (18/10/2026).

Persita vs Persija (Andri Bagus)
Persita vs Persija (Andri Bagus)

Di samping itu, Persija menegaskan segala bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan orang lain tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, kericuhan suporter membuat rusaknya rasa aman dalam laga sepak bola.

 

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