Ini Alasan Persita Tangerang Berhasil Hajar Persija Jakarta 3-2

BANTEN – Persita Tangerang sukses memperpanjang catatan positif mereka tanpa kekalahan dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027. Kepastian tersebut didapat usai Pendekar Cisadane menaklukkan Persija Jakarta dengan skor tipis 3-2 pada pertandingan pekan kelima yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Sabtu 17 Oktober 2026.

Raihan tiga angka penuh ini membawa skuad asuhan Carlos Pena merangsek naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 11 poin. Catatan impresif tersebut buah dari hasil tiga kali menang dan dua kali imbang.

1. Kerja Keras Pemain Kunci Kemenangan

Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, menegaskan bahwa hasil manis ini bukanlah pencapaian pribadi, melainkan buah dari kerja keras seluruh elemen tim di lapangan.

"Bagi saya, ini bukan tentang diri saya, melainkan tentang Persita. Yang terpenting, kami berhasil mendapatkan tiga poin untuk Persita," kata Carlos Pena usai laga, dikutip Minggu (18/10/2026.)

"Saya sangat senang karena menurut saya, tim tampil luar biasa. Para pemain dan seluruh tim pantas mendapatkan kemenangan ini karena mereka berjuang keras selama 100 menit pertandingan," tambahnya.

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Senada dengan sang pelatih, gelandang Persita Pablo Ganet mengungkapkan bahwa kunci kesuksesan timnya adalah kedisiplinan dalam mengeksekusi instruksi pelatih saat menghadapi pimpinan klasemen sementara.

"Menurut saya, kami bermain sangat baik. Kami tahu bahwa untuk mendapatkan tiga poin ketika menghadapi tim besar seperti Persija, kami harus tampil hampir sempurna di semua aspek permainan," jelas Ganet.