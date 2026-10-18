Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Alasan Persita Tangerang Berhasil Hajar Persija Jakarta 3-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |16:01 WIB
Ini Alasan Persita Tangerang Berhasil Hajar Persija Jakarta 3-2
Suasana laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

BANTEN Persita Tangerang sukses memperpanjang catatan positif mereka tanpa kekalahan dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027. Kepastian tersebut didapat usai Pendekar Cisadane menaklukkan Persija Jakarta dengan skor tipis 3-2 pada pertandingan pekan kelima yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Sabtu 17 Oktober 2026.

Raihan tiga angka penuh ini membawa skuad asuhan Carlos Pena merangsek naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 11 poin. Catatan impresif tersebut buah dari hasil tiga kali menang dan dua kali imbang.

1. Kerja Keras Pemain Kunci Kemenangan

Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, menegaskan bahwa hasil manis ini bukanlah pencapaian pribadi, melainkan buah dari kerja keras seluruh elemen tim di lapangan.

"Bagi saya, ini bukan tentang diri saya, melainkan tentang Persita. Yang terpenting, kami berhasil mendapatkan tiga poin untuk Persita," kata Carlos Pena usai laga, dikutip Minggu (18/10/2026.)

"Saya sangat senang karena menurut saya, tim tampil luar biasa. Para pemain dan seluruh tim pantas mendapatkan kemenangan ini karena mereka berjuang keras selama 100 menit pertandingan," tambahnya.

carlos pena foto persita tangerang.jpg
carlos pena foto persita tangerang.jpg

Senada dengan sang pelatih, gelandang Persita Pablo Ganet mengungkapkan bahwa kunci kesuksesan timnya adalah kedisiplinan dalam mengeksekusi instruksi pelatih saat menghadapi pimpinan klasemen sementara.

"Menurut saya, kami bermain sangat baik. Kami tahu bahwa untuk mendapatkan tiga poin ketika menghadapi tim besar seperti Persija, kami harus tampil hampir sempurna di semua aspek permainan," jelas Ganet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/49/3248649/persib_bandung-YxDd_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2026-2027: Adu Taktik di Si Jalak Harupat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/49/3248636/shin_tae_yong-JHDd_large.jpg
Emosi Persija Jakarta Takluk dari Persita Tangerang, Shin Tae-yong: Kami Perlu Evaluasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/49/3248616/kerusuhan_di_laga_persita_vs_persija-FeHl_large.jpg
Kronologi Kerusuhan Suporter di Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/49/3248612/rayhan_hannan-2q89_large.jpg
Kejar-Kejaran Skor Berakhir Pahit di Markas Persita Tangerang, Rayhan Hannan Janji Persija Jakarta Segera Bangkit
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/17/51/1761637/menpora-kumpulkan-kadispora-seindonesia-dorong-transformasi-pemuda-dan-olahraga-htg.webp
Menpora Kumpulkan Kadispora Se-Indonesia, Dorong Transformasi Pemuda dan Olahraga
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/10/marc_marquez_pusing.jpg
Teknisi Legendaris MotoGP Soroti Kecerdasan Marc Marquez di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement