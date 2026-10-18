Hasil Persebaya Surabaya vs PSS Sleman di Super League 2026-2027: Berlangsung Sengit, Skor Berakhir 2-2

SURABAYA – Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka dengan PSS Sleman setelah bermain imbang 2-2 dalam laga pekan kelima Super League 2026-2027. Laga yang berlangsung sengit itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Minggu (18/10/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya dan PSS memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim tampaknya berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

PSS berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah pada menit ke-9. Kepastian tersebut setelah Melvyn Lorenzen mencatatkan namanya di papan skor.

Persebaya tidak tinggal diam begitu saja karena langsung bermain agresif. Gol yang dinantikan baru tercipta pada menit ke-36 lewat Miguel Pereira.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Sementara waktu Persebaya dan PSS bermain imbang dengan skor 1-1.

Persebaya Surabaya vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Babak Kedua

Pada menit ke-61, Skuad Super Elang Jawa -julukan PSS- berhasil unggul kembali atas Persebaya. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Hiromu Tanaka.

Persebaya akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Gol kedua tim tersebut kembali dicetak oleh Miguel Pereira yang kali ini pada menit ke-90+1.