Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs PSS Sleman di Super League 2026-2027: Berlangsung Sengit, Skor Berakhir 2-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |17:47 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs PSS Sleman di Super League 2026-2027: Berlangsung Sengit, Skor Berakhir 2-2
Suasana laga Persebaya Surabaya vs PSS Sleman di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka dengan PSS Sleman setelah bermain imbang 2-2 dalam laga pekan kelima Super League 2026-2027. Laga yang berlangsung sengit itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Minggu (18/10/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya dan PSS memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim tampaknya berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

PSS berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah pada menit ke-9. Kepastian tersebut setelah Melvyn Lorenzen mencatatkan namanya di papan skor.

Persebaya tidak tinggal diam begitu saja karena langsung bermain agresif. Gol yang dinantikan baru tercipta pada menit ke-36 lewat Miguel Pereira.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Sementara waktu Persebaya dan PSS bermain imbang dengan skor 1-1.

Persebaya Surabaya vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
Persebaya Surabaya vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Babak Kedua

Pada menit ke-61, Skuad Super Elang Jawa -julukan PSS- berhasil unggul kembali atas Persebaya. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Hiromu Tanaka.

Persebaya akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Gol kedua tim tersebut kembali dicetak oleh Miguel Pereira yang kali ini pada menit ke-90+1.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/49/3248651/persita_tangerang_vs_persija_jakarta-nJbw_large.jpg
Ini Alasan Persita Tangerang Berhasil Hajar Persija Jakarta 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/49/3248649/persib_bandung-YxDd_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2026-2027: Adu Taktik di Si Jalak Harupat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/49/3248636/shin_tae_yong-JHDd_large.jpg
Emosi Persija Jakarta Takluk dari Persita Tangerang, Shin Tae-yong: Kami Perlu Evaluasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/49/3248616/kerusuhan_di_laga_persita_vs_persija-FeHl_large.jpg
Kronologi Kerusuhan Suporter di Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/17/11/1761751/hasil-everton-vs-chelsea-brace-pedro-neto-antar-the-blues-menang-20-pkp.webp
Hasil Everton vs Chelsea: Brace Pedro Neto Antar The Blues Menang 2-0
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/18/manchester_city_mengalahkan_ipswich_town_3_2_pada.jpg
Hasil Liga Inggris: Man City Cetak Rekor, Liverpool Comeback Dramatis Lawan 9 Pemain Brentford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement