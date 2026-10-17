Egy Maulana Vikri Bertekad Teruskan Performa Positif Bersama Dewa United

TANGERANG – Penyerang Dewa United, Egy Maulana Vikri, bertekad mempertahankan performa positifnya, meski timnya tidak bertanding pada pekan kelima Super League 2026-2027. Pemain berusia 26 tahun itu ingin menjaga momentum setelah menunjukkan peningkatan penampilan bersama klub maupun Timnas Indonesia.

1. Teruskan Performa Positif

Dewa United tidak tampil pada pekan kelima karena telah memainkan pertandingan lebih awal pada 16 September 2026. Penyesuaian jadwal itu untuk memberikan kesempatan kepada Borneo FC Samarinda mempersiapkan diri menghadapi AFC Challenge League (ACGL) 2026-2027.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Samarinda tersebut, Dewa United berhasil meraih kemenangan atas Borneo FC (3-1). Hasil itu membuat tim asuhan Osmar Loss mengoleksi 11 poin dari lima pertandingan dan menempati peringkat kedua klasemen sementara.

Performa positif Dewa United turut diiringi peningkatan penampilan Egy Maulana Vikri. Dia juga mencatatkan pencapaian bersama Timnas Indonesia pada Oktober 2026 setelah membantu skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Bersama tim besutan John Herdman, Egy tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam pertandingan final melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Timnas Indonesia kemudian memastikan gelar juara setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 2-2 (4-2).

Persib vs Dewa United (Instagram/@dewaunitedfc)

Di level klub, Egy kembali menunjukkan kontribusi penting ketika Dewa United menghadapi Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada 11 Oktober. Dia mencetak gol kedua Dewa United pada menit ke-22 sehingga sempat unggul 2-0 pada babak pertama. Meski akhirnya, Persib Bandung berhasil bangkit dan membuat pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2.

Gol tersebut menjadi catatan penting bagi Egy karena mengakhiri paceklik golnya bersama Dewa United sejak tahun lalu. Dia pun bersyukur atas perkembangan performa tim dan pencapaian pribadinya dalam beberapa waktu terakhir.