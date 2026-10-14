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Igor Tolic Tak Terima Kakang Rudianto Banjir Kritik Usai Persib Bandung Ditahan Dewa United: Harusnya ke Saya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |00:30 WIB
Igor Tolic Tak Terima Kakang Rudianto Banjir Kritik Usai Persib Bandung Ditahan Dewa United: Harusnya ke Saya!
Igor Tolic merasa dirinya yang harus dikritik dari penampilan Kakang Rudianto pada laga Persib Bandung vs Dewa United (Foto: i.League)
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BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, tidak terima dengan banjir kritikan yang mengarah ke Kakang Rudianto, usai imbang 2-2 melawan Dewa United. Ia rela pasang badan untuk sang pemain.

Persib ditahan imbang Dewa United 2-2 di pekan keempat Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu 11 Oktober 2026.

1. Seharusnya Pelatih

Persib vs Dewa United (Instagram/@persib)

Dalam pertandingan itu, Persib tertinggal lebih dulu lewat gol Egy Maulana Vikri dan Noah Sadaoui. Maung Bandung kemudian mampu membalas via gol Balsa Sekulic dan Marc Klok.

Meski penampilan Kakang dinilai kurang memuaskan, Tolic tetap memberikan kepercayaan kepada bek muda tersebut untuk bermain selama 90 menit. Ia mengaku bertanggung jawab atas pemilihan pemain.

"Akan selalu ada yang mengkritik, saya sudah mengatakan jika seseorang harus dikritik, itu seharusnya saya, bukan para pemain, karena saya menempatkan para pemain, saya menempatkan para pemain di lapangan," kata Tolic, dikutip dari laman resmi i.League, Rabu (14/10/2026).

Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti padatnya jadwal yang harus dijalani Persib musim ini. Selain berkompetisi di level domestik, mereka mesti tampil di AFC Champions League 2 2026-2027 dan ASEAN Club Championship.

 

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