Hasil Super League 2026-2027: Drama Lima Gol Java United hingga Poin Penuh Perdana Isenmulang FC

LANJUTAN pekan kelima Super League 2026–2027 menyajikan tiga pertandingan sengit pada Jumat (16/10/2026) malam WIB. Java United sukses memenangi duel ketat atas Bali United, sementara Isenmulang Kalteng FC berhasil memutus tren negatif dengan mengemas tiga poin perdana mereka musim ini.

Tiga laga tersebut berlangsung secara bersamaan pada Jumat (16/10/2026) malam WIB. Java United sukses membukukan kemenangan atas Bali United dengan skor tipis 3-2 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Dalam pertandingan itu, Java United mendominasi sejak awal. Tim berjuluk Laskar Kepodang Emas itu sukses membuka keunggulan lewat Riyan Ardiansyah pada menit 14.

Java United sempat menambah dua gol pada babak pertama, tetapi dianulir oleh wasit. Pada babak kedua, Bali United berhasil menyamakan kedudukan via Teppei Yachida (59').

1. Hujan Gol Menjelang Akhir Laga di Jatidiri

Tim tuan rumah kemudian kembali unggul lewat gol Gustavo Almeida (78') dan Kei Hirose (90+8'). Pada menit kritis, Bali United sempat mencetak gol via Jens Raven (90+9') sebelum wasit menutup laga.

Pada pertandingan lainnya, Isenmulang Kalteng FC akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana. Tim besutan Mundari Karya itu sukses mengalahkan Persijap Jepara dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah.

Isenmulang Kalteng FC. (Foto: Instagram/isenmulangkaltengfc)

Gol semata wayang Isenmulang Kalteng FC dicatatkan oleh Modou Manneh (21'). Kemenangan ini mengakhiri rentetan buruk Isenmulang Kalteng FC yang belum menang di empat pekan sebelumnya.