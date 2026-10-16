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Persik Siapkan Mantan Striker Asing Persib untuk Hadapi Maung Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |09:16 WIB
Persik Siapkan Mantan Striker Asing Persib untuk Hadapi Maung Bandung
Persik Siapkan Mantan Striker Asing Persib untuk Hadapi Maung Bandung (@persikfcofficial)
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BANDUNG – Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengisyaratkan membawa Sergio Castel saat menghadapi Persib Bandung. Marcos Reina mengungkapkan Castel sudah pulih dari cederanya.

1. Siapkan Sergio Castel

Persik akan menghadapi Persib pada pekan kelima Super League 2026-2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (18/10/2026).

Persik membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan untuk menghadapi Persib yang diprediksi memberikan perlawanan sengit. Reina menilai Sergio Castel memiliki kualitas dan pengalaman yang bisa membantu Macan Putih -julukan Persik- meningkatkan daya dobrak tim.

"Kita tahu Sergio Castel adalah pemain yang bagus. Dia akan menghadirkan banyak kontribusi positif untuk Persik Kediri. Kita akan lihat persiapan dia untuk pertandingan Persib dan partai lainnya musim ini," kata Marcos Reina dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (16/10/2026).

Striker Persik Kediri Sergio Castel (Instagram/@persikfcofficial)
Striker Persik Kediri Sergio Castel (Instagram/@persikfcofficial)

Salah satu modal Sergio Castel adalah pengalamannya memperkuat Persib Bandung pada musim lalu. Meski baru bergabung pada paruh kedua kompetisi, penyerang asal Spanyol itu diyakini memiliki gambaran mengenai kekuatan Maung Bandung -julukan Persib.

Pengalaman tersebut berpotensi menjadi bekal bagi Persik dalam menyusun strategi menghadapi Marc Klok dan kawan-kawan. Namun, keputusan untuk menurunkan Sergio Castel tetap bergantung pada perkembangan kondisinya serta kesiapan menjelang pertandingan.

Sergio Castel sebelumnya mengalami cedera saat menjalani pramusim bersama Persik Kediri. Kondisinya kini terus menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani proses pemulihan.

 

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