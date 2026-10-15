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Latihan Penuh Tawa, Persija Jakarta Bersiap Hadapi Persita Tangerang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |17:16 WIB
Latihan Penuh Tawa, Persija Jakarta Bersiap Hadapi Persita Tangerang
Persija Jakarta menggelar latihan dengan suasana positif jelang menghadapi Persita Tangerang (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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DEPOK – Persija Jakarta kembali menggelar latihan jelang menghadapi Persita Tangerang di pekan kelima Super League 2026-2027. Pelatih Shin Tae-yong berusaha membangun suasana yang nyaman untuk semua pemain.

Sesi latihan tersebut digelar di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026). Seperti biasa, awak media diberi akses untuk meliput kegiatan Rizky Ridho dan kawan-kawan di awal-awal.

1. Gelak Tawa

Persija Jakarta menggelar latihan jelang hadapi Persita Tangerang (Foto: Okezone/Andri Bagus)
Persija Jakarta menggelar latihan jelang hadapi Persita Tangerang (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Shin memulai sesi latihan dengan permainan sederhana. Namun, permainan itu mengundang gelak tawa Skuad Macan Kemayoran.

Shin tampaknya terus membangun kenyamanan untuk anak asuhnya. Tentunya hal itu demi chemistry Persija dapat semakin kuat.

Sejauh ini, Shin mampu membawa tim kebanggaan The Jakmania belum terkalahkan sampai dengan pekan keempat kompetisi kasta teratas di tanah air. Akan tetapi, Persija jangan berpuas diri karena perjalanan kompetisi masih panjang.

 

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