Persija Jakarta Buru Kemenangan Kelima Beruntun di Super League 2026-2027

Persija Jakarta memburu kemenangan kelima beruntun di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

GELANDANG Persija Jakarta, Fabio Calonego, tak mau berpuas diri usai mencatatkan empat kemenangan beruntun di Super League 2026-2027. Ia langsung mengincar hasil positif berikutnya.

Persija baru saja meraih kemenangan 4-0 atas PSIM dalam matchday empat Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, akhir pekan silam.

1. Performa Terbaik

Dalam pekan kelima, Skuad Macan Kemayoran akan melawan Persita Tangerang. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Banten International Stadium (BIS), Sabtu 17 Oktober 2026 malam WIB.

Calonego sangat senang timnya sedang performa terbaiknya dalam awal musim. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut itu tentunya akan berusaha menjaga tren positif.

"Sangat senang dengan kemenangan dan performa tim. Kami berada di jalur yang tepat. Mari terus bekerja keras," kata Calonego, dilansir dari laman Persija, Kamis (15/10/2026).