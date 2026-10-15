Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Buru Kemenangan Kelima Beruntun di Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |01:04 WIB
Persija Jakarta Buru Kemenangan Kelima Beruntun di Super League 2026-2027
Persija Jakarta memburu kemenangan kelima beruntun di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

GELANDANG Persija Jakarta, Fabio Calonego, tak mau berpuas diri usai mencatatkan empat kemenangan beruntun di Super League 2026-2027. Ia langsung mengincar hasil positif berikutnya.

Persija baru saja meraih kemenangan 4-0 atas PSIM dalam matchday empat Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, akhir pekan silam.

1. Performa Terbaik

Alexander Jeremejeff buka keunggulan Persija atas PSIM Media Persija

Dalam pekan kelima, Skuad Macan Kemayoran akan melawan Persita Tangerang. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Banten International Stadium (BIS), Sabtu 17 Oktober 2026 malam WIB.

Calonego sangat senang timnya sedang performa terbaiknya dalam awal musim. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut itu tentunya akan berusaha menjaga tren positif.

"Sangat senang dengan kemenangan dan performa tim. Kami berada di jalur yang tepat. Mari terus bekerja keras," kata Calonego, dilansir dari laman Persija, Kamis (15/10/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/49/3247588/fabio_calonego_yakin_persija_jakarta_sudah_di_jalur_yang_tepat_untuk_juara_super_league_2026_2027-lned_large.jpg
Persija Jakarta Raup Poin Sempurna, Fabio Calonego: Kami di Jalur Tepat Juara Super League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/49/3247586/igor_tolic_yakin_pemain_pemainnya_satu_per_satu_akan_jadi_sasaran_kritik_termasuk_marc_klok_dan_mariano_peralta-utgb_large.jpg
Kakang Rudianto Dikritik, Igor Tolic: Marc Klok dan Mariano Peralta Jadi Korban Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/49/3247582/igor_tolic_merasa_dirinya_yang_harus_dikritik_dari_penampilan_kakang_rudianto_pada_laga_persib_bandung_vs_dewa_united-lbs4_large.jpg
Igor Tolic Tak Terima Kakang Rudianto Banjir Kritik Usai Persib Bandung Ditahan Dewa United: Harusnya ke Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/49/3247598/thom_haye_mengeluhkan_jadwal_padat_yang_dihadapi_persib_bandung-NYRO_large.jpg
Thom Haye Keluhkan Jadwal Padat Persib Bandung, Sebut Mustahil Selalu Bugar
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/14/51/1760299/tangguh-atlet-tni-al-borong-3-medali-emas-di-kejurnas-panahan-senior-2026-qru.webp
Tangguh! Atlet TNI AL Borong 3 Medali Emas di Kejurnas Panahan Senior 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/14/mariano_peralta.jpg
Klasemen Grup E ACL Two usai Persib Gilas Viettel FC: Maung Bandung di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement