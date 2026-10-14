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Borneo FC Geber Persiapan AFC Challenge League 2026-2027 di Tengah Ancaman Karhutla

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |22:06 WIB
Borneo FC Geber Persiapan AFC Challenge League 2026-2027 di Tengah Ancaman Karhutla
Borneo FC Geber Persiapan AFC Challenge League 2026-2027 di Tengah Ancaman Karhutla (Instagram/@borneofc.id)
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SAMARINDA - Borneo FC terus menggeber persiapan jelang tampil di AFC Challenge League (ACGL) 2026-2027. MOC Chairman Borneo FC, Tomi Pratama Gultom, memastikan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak mengganggu persiapan Pesut Etam -julukan Borneo FC.

1. Geber Persiapan

Borneo FC tergabung dalam Grup D bersama Yangon United (Myanmar), Tainan City FC (Taiwan), dan One Taguig FC (Filipina). Pesut Etam akan berstatus sebagai tuan rumah sehingga seluruh pertandingan bakal digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada laga pertama, Borneo FC akan bersua dengan Yangon United (18 Oktober 2026). Kemudian, Pesut Etam akan melanjutkan perjuangannya dengan bersua Tainan City FC pada 21 Oktober 2026.

Borneo FC akan memainkan laga terakhir fase grup melawan One Taguig FC pada 24 Oktober 2026. Sebagai tuan rumah, Borneo FC tidak hanya mempersiapkan tim, tapi juga memastikan kesiapan stadion.

Masalahnya, sebagian Kalimantan sedang dilanda bencana karhutla, termasuk Samarinda yang masih berstatus tanggap darurat bencana per 14 Oktober 2026. Kualitas udara di sekitar Stadion Segiri juga tidak sepenuhnya bebas dari ancaman asap karhutla.

Borneo FC vs Dewa United. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
Borneo FC vs Dewa United. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)

Meski demikian, Tomi memastikan Borneo FC tetap bersemangat mempersiapkan tim sebelum tampil di ACGL 2026-2027. Selaku tuan rumah, panitia penyelenggara (Panpel) juga terus mempersiapkan yang terbaik untuk Stadion Segiri.

"Borneo FC Samarinda terus mempersiapkan diri sebagai tim tuan rumah sekaligus penyelenggara ACGL di Samarinda. Dalam proses persiapan ini, kami berpedoman pada regulasi, ketentuan, serta standar penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh AFC," ungkap Tomi ketika dihubungi iNews Media Group via WhatsApp, Rabu (14/10/2026).

"Seluruh aspek yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pihak penyelenggara terus dipersiapkan dan dikoordinasikan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," sambungnya.

 

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Topik Artikel :
Stadion Segiri Borneo FC
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