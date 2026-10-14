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Hasil AFC Champions League 2 2026-2027, Melbourne Victory Menang 3-0 atas FC Seoul

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |19:05 WIB
Hasil AFC Champions League 2 2026-2027, Melbourne Victory Menang 3-0 atas FC Seoul
Hasil AFC Champions League 2 2026-2027, Melbourne Victory Menang 3-0 atas FC Seoul (Instagram/@gomvfc)
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JAKARTA - Melbourne Victory berhasil menang 3-0 atas klub Korea Selatan, FC Seoul pada pertandingan fase Grup E AFC Champions League 2 2026-2027, Rabu (14/10/2026) sore. Atas kemenangan ini, Melbourne Victory untuk sementara menempati posisi puncak klasemen.

1. Menang Telak 

Dalam pertandingan yang digelar AAMI Park, Melbourne tersebut, klub Australia tersebut langsung tampil menekan sejak menit pertama. Sementara tim tamu lebih banyak menunggu. 

Meski unggul penguasaan bola 58% berbanding 42%, Melbourne Victory kesulitan membobol gawang FC Seoul pada babak pertama. Dari total 11 tembakan, tak ada satu pun yang berbuah gol. 

Pada babak kedua, tuan rumah tampil lebih efisien. Guillermo May memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-63. 

Melbourne Victory vs FC Seoul (@gomvfc)
Melbourne Victory vs FC Seoul (@gomvfc)

Selepas gol itu, tuan rumah semakin di atas angin. Gol kedua pun tercipta pada menit ke-73 lewat gelandang asal Brasil, Clarismario. 

Tertinggal 2 gol, FC Seoul berusaha bangkit. Namun, kubu tuan rumah cukup solid mempertahankan kedudukan. 

Bahkan, gawang FC Seoul kembali bobok pada menit ke-84 oleh gol yang dicetak Jordi Valadon. Itu sekaligus menjadi gol terakhir pada pertandingan tersebut. 

 

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Topik Artikel :
FC Seoul Melbourne Victory
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