Bantai PSM 3-0, PSS Akhirnya Raih Kemenangan Perdana Musim Ini

JAKARTA - PSS Sleman akhirnya meraih kemenangan pertama pada pekan keempat Super League 2026-2027. Kemenangan itu diraih saat PSS Sleman menghadapi PSM Makassar.

Pertandingan itu digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10/2026). Klub berjuluk Super Elang Jawa itu menang telak 3-0 atas PSM Makassar.

1. Kemenangan Perdana

Ketiga gol PSS Sleman dicetak Hiromu Tanaka pada menit ke-34 dan 85 serta gol dari Matheus Fornazari pada menit 90+2. Ini menjadi kemenangan pertama PSS musim ini, setelah menelan 3 kekalahan beruntun.



Kemenangan ini terasa begitu menyejukkan untuk PSS yang didukung penuh oleh 14.054 orang pendukungnya yang memadati Stadion Maguwoharjo.

PSS Sleman vs PSM Makassar (@psssleman)

“Kita lihat laga hari ini, ada waktu tiga pekan FIFA Matchday yang kita pakai untuk kerja keras memperbaiki tim. Sore ini tim bermain luar biasa. Kita berjuang bersama dan main bagus untuk bisa dapatkan tiga poin,” kata pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra usai pertandingan, melansir laman iLeague.

Ia mengapresiasi anak asuhannya yang bermain bagus di laga ini. “Hari ini kita bermain dengan nyaman. Anak-anak tampil percaya diri, selalu berusaha keras dan ini bagus,” ucapnya.



Meski memenangi laga dengan skor telak, Pieter Huistra menyebut tetap memiliki sejumlah catatan untuk tim.