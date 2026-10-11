Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bantai PSM 3-0, PSS Akhirnya Raih Kemenangan Perdana Musim Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |22:05 WIB
Bantai PSM 3-0, PSS Akhirnya Raih Kemenangan Perdana Musim Ini
Bantai PSM 3-0, PSS Akhirnya Raih Kemenangan Perdana Musim Ini (Instagram/@psssleman)
A
A
A

JAKARTA - PSS Sleman akhirnya meraih kemenangan pertama pada pekan keempat Super League 2026-2027. Kemenangan itu diraih saat PSS Sleman menghadapi PSM Makassar. 

Pertandingan itu digelar di  Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10/2026). Klub berjuluk Super Elang Jawa itu menang telak 3-0 atas PSM Makassar. 

1. Kemenangan Perdana

Ketiga gol PSS Sleman dicetak Hiromu Tanaka pada menit ke-34 dan 85 serta gol dari Matheus Fornazari pada menit 90+2. Ini menjadi kemenangan pertama PSS musim ini, setelah menelan 3 kekalahan beruntun. 
 
Kemenangan ini terasa begitu menyejukkan untuk PSS yang didukung penuh oleh 14.054 orang pendukungnya yang memadati Stadion Maguwoharjo. 

PSS Sleman vs PSM Makassar (@psssleman)
PSS Sleman vs PSM Makassar (@psssleman)

“Kita lihat laga hari ini, ada waktu tiga pekan FIFA Matchday yang kita pakai untuk kerja keras memperbaiki tim. Sore ini tim bermain luar biasa. Kita berjuang bersama dan main bagus untuk bisa dapatkan tiga poin,” kata pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra usai pertandingan, melansir laman iLeague.

Ia mengapresiasi anak asuhannya yang bermain bagus di laga ini. “Hari ini kita bermain dengan nyaman. Anak-anak tampil percaya diri, selalu berusaha keras dan ini bagus,” ucapnya.
 
Meski memenangi laga dengan skor telak, Pieter Huistra menyebut tetap memiliki sejumlah catatan untuk tim. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/49/3247323/persib_vs_dewa_united-UwHp_large.jpg
Hasil Super League 2026-2027: Persib Bandung vs Dewa United Imbang 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/49/3247311/persib_vs_dewa_united-3jbl_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib vs Dewa United: Banten Warrios Unggul 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/49/3247304/pss_sleman_vs_psm_makassar-Jda3_large.jpg
Rekap Hasil Super League 2026-2027: Java United Bungkam Borneo, PSS Hajar PSM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/49/3247269/thom_haye-G8kF_large.jpg
Thom Haye Enggan Terbawa Euforia Juara, Fokus Persib vs Dewa United
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/10/10/49/1759019/hasil-sprint-motogp-indonesia-2026-jorge-martin-blunder-marc-marquez-juara-wud.jpg
Hasil Sprint MotoGP Indonesia 2026: Jorge Martin Blunder, Marc Marquez Juara!
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/04/20/thom_haye.jpg
Thom Haye Lupakan Pesta Juara Timnas Indonesia, Ada Target Besar di Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement