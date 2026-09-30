Rekor 111 Tahun Pecah! Esposito Bersaudara Buat Sejarah Langka saat Italia Pesta Gol atas Turki

Rekor 111 Tahun Pecah! Esposito Bersaudara Buat Sejarah Langka saat Italia Pesta Gol atas Turki (Instagram/@sebastianoesposito)

JAKARTA - Francesco Pio Esposito dan Sebastiano Esposito turun sebagai starter saat Timnas Italia menghadapi Turki pada laga UEFA Nations League, Selasa (29/9/2026). Esposito bersaudara memecahkan rekor 111 tahun yang telah bertahan sejak 1915. Ini adalah pertama kalinya pemain bersaudara kandung turun sebagai starter membela Timnas Italia sejak tahun itu.

1. Pecahkan Rekor 111 Tahun

Rekor dua pemain bersaudara yang tampil sebagai starter sebelumnya dipegang Aldo dan Luigi Cevenini pada 1915. Saat itu, keduanya tampil melawan Swiss. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 9-4 itu, keduanya berhasil mencetak gol, melansir Football Italia, Rabu (30/9/2026).

Sementara itu, Inzaghi bersaudara juga pernah tampil bersamaan membela Azzurri. Filippo dan Simone Inzagh bahu-membahu membela Timnas Italia ketika menghadapi Timnas Inggris pada 2000. Namun, saat itu keduanya hanya tampil bersama selama 11 menit.

Francesco Pio Esposito senang akan debutnya sang kakak. Ke depannya, ia berharap dapat tampil bersama Sebastiano Esposito, yang juga bermain sebagai penyerang.

"Saya ingat pengalaman pertama saya bersama timnas senior Italia—karena itu baru terjadi tahun lalu—jadi saya berusaha untuk tidak menambah beban di pundaknya. Saya harap dia menikmati momen itu," kata Pio kepada RAI Sport.

Pio Esposito dan Sebastiano Esposito (Instagram/@sebastianoesposito)

"Sungguh luar biasa bisa berbagi pengalaman ini dengannya, dan saya berharap bisa mengulanginya lagi di masa mendatang," ucapnya.

Jika dilihat lebih jauh, dengan debutnya Sebastiano Esposito (24) kemarin, ini berarti 3 Esposito bersaudara kandung telah tampil membela Timnas Italia.

Sebelumnya, Salvatore Esposito yang kini berusia 25 tahun pernah debut bersama Timnas Italia yang ditangani Roberto Mancini pada Juni 2022. Saat ini, Salvatore Esposito yang berposisi sebagai gelandang itu membela Sampdoria.

Sementara Francesco Pio Esposito (21) telah bermain reguler untuk Timnas Italia dalam beberapa waktu belakangan. Penyerang muda Inter Milan itu bahkan sudah mencetak 6 gol. Ini menjadikan Francesco Pio Esposito sebagai pemain pertama setelah Giuseppe Meazza yang mencetak 6 gol untuk Timnas Italia sebelum 21 tahun.