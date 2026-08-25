Punya Catatan Manis Lawan Manila Digger, Beckham Putra Siap Bawa Persib Lolos ke ACL 2 2026-2027

BANDUNG - Penyerang sayap Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menyatakan kesiapannya menghadapi Manila Digger pada laga play-off Asia Champions League (ACL) Two 2026-2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada 31 Agustus 2026.

1. Matangkan Persiapan

Persib telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi laga krusial tersebut, termasuk menggelar pemusatan latihan di Bali. Beckham menilai program yang diberikan tim pelatih sudah cukup untuk membekali skuad Pangeran Biru sebelum menghadapi wakil Filipina tersebut.

"Persiapan sangat bagus. Kita juga sudah melakukan pemusatan latihan di Bali. Jadi persiapan yang sangat cukup untuk kita menghadapi lawan Manila di tanggal 31. Semoga dengan persiapan di Dewata kemarin menjadi modal kita untuk melawan Manila," kata Beckham dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (25/8/2026).

2. Tanpa Bobotoh

Pertandingan melawan Manila Digger dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton di stadion. Situasi tersebut tidak membuat Beckham kehilangan harapan terhadap dukungan Bobotoh -suporter Persib. Namun, dia juga meminta suporter menjadikan kondisi ini sebagai pembelajaran.

Beckham mengingatkan Bobotoh untuk lebih tertib dan mematuhi regulasi yang berlaku saat mendukung Persib. Menurutnya, Asian Football Confederation (AFC) memiliki aturan serta sanksi yang sangat ketat sehingga kedisiplinan suporter menjadi bagian penting dalam perjalanan Persib di kompetisi Asia.

"Tentunya ini jadi catatan untuk Bobotoh untuk bersikap lebih baik lagi di dalam stadion, karena kita tahu AFC sangat detail untuk hukuman dan lain-lain. Harapannya tentunya ini jadi tambahan untuk tetap positif, untuk mendukung kita terus," ujar Beckham.