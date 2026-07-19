Kisah Pelatih Spanyol saat Tim Asuhannya Dibantai Messi, La Pulga Cetak 4 Gol!

JAKARTA - Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengungkapkan kisahnya saat anak asuhnya berhadapan tim yang dibela Lionel Messi. Saat itu, Lionel Messi menggila dengan mencetak 4 gol sekaligus!

1. De La Fuente Kenang Duel Lawan Messi

Peristiwa itu terjadi saat Luis de la Fuente menangani tim muda Sevilla. Saat itu, nama Messi sudah menjadi perbincangan di level junior.

"Saya bertemu Lionel Messi ketika ia masih bermain di level junior. Saat itu pertandingan Copa del Rey antara Sevilla dan Barcelona. Saya sudah sering mendengar tentang seorang anak bernama Messi," kata De La Fuente, melansir laman FIFA, Minggu (19/7/2026).

Dalam pertandingan itu, ada seorang pemain yang diinstruksikan khusus untuk menjaga Messi. "Karena itu, kami memutuskan untuk menempatkan satu pemain khusus untuk menjaganya," ucapnya.

Lionel Messi (Instagram/@AFASeleccionEN)

Strategi itu berhasil hingga menit ke-70. Lionel Messi gagal mencetak gol. Namun, petaka datang setelah pemain yang menjaga Messi diganjar kartu merah. Messi pun menggila dengan mencetak 4 gol sekaligus!

"Hingga menit ke-70 skor masih 0-0, tetapi pemain yang ditugaskan menjaganya mendapat kartu sehingga saya menariknya keluar. Dalam 15 menit berikutnya, Messi mencetak empat gol," tuturnya.

Meski begitu, de la Fuente mengaku tak akan menginstruksikan salah satu pemainnya secara khusus untuk menjaga pemain berjuluk La Pulga pada pertandingan final Piala Dunia 2026 nanti.