Rekor Pertemuan Timnas Spanyol vs Argentina di Piala Dunia

JAKARTA - Duel sengit bakal tersaji dalam partai final Piala Dunia 2026. Laga puncak bakal menemukan dua kekuatan besar sepak bola antara Timnas Spanyol dan Argentina.

Pertandingan final Piala Dunia 2026 itu akan digelar di di Metlife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat (AS), Senin (20/7/2026) dini hari WIB. Pertandingan diprediksi berlangsung sengit karena keduanya merupakan tim tangguh yang menempati posisi 2 teratas ranking FIFA.

Timnas Spanyol dan Argentina memiliki modal penting untuk bertanding menyambut laga final. Spanyol hadir sebagai tim yang paling sedikit kebobolan yakni dengan 1 gol. Selain itu, Spanyol mengandalkan kolektivitas tim dengan penguasaan bola mumpuni. Kecepatan pemain muda berbakat Lamine Yamal menambah kekuatan Spanyol.

Timnas Spanyol di PIala Dunia 2026 @SpainIsFootball

Sementara itu, Argentina melaju ke babak final karena memiliki mentalitas kuat hingga menjadi salah satu tim yang produktif dengan catatan 19 gol dari 7 pertandingan. Selain itu, La Albiceleste, julukan Timnas Argentina, memenangi seluruh pertandingan di Piala Dunia 2026.

1. Rekor Pertemuan Timnas Spanyol vs Argentina

Jika melihat rekor kedua tim, sepanjang gelaran Piala Dunia, Spanyol dan Argentina baru sekali bentrok. Pertemuan keduanya terjadi pada Piala Dunia 1966. Saat itu, Argentina menang 2-1

Duel Argentina vs Spanyol terjadi pada fase grup. Saat itu, Argentina menang berkat 2 gol yang dicetak Luis Artime. Satu-satunya gol Spanyol dicetak Pirri.