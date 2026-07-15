Marc Klok Ungkap Kondisi TC Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, mengungkap kabar terkini kondisi pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia menjelang ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Klok mengungkapkan, kondisi pasukan John Herdman sangat positif.

1. TC Timnas Indonesia

Timnas Indonesia memasuki tahap kedua pemusatan latihan menjelang Piala AFF 2026. Skuad Garuda sudah mengadakan pemusatan latihan sejak awal Juli di Gianyar, Bali.

Selama pemusatan latihan, tim kepelatihan John Herdman memanggil sebanyak 50 pemain untuk masuk dalam wider list atau daftar sementara. Para pemain itu harus menunjukan kemampuan terbaiknya demi masuk skuad utama Piala AFF 2026.

Turnamen Piala AFF akan berlangsung dengan format kandang-tandang pada 24 Juli - 26 Agustus 2026. Skuad Garuda akan tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Singapura.

John Herdman memimpin sesi latihan Timnas Indonesia di Bali Okezone

2. Ungkap Kondisi TC

Salah satu pemain yang ikut dalam pemusatan latihan itu, Marc Klok, mengungkapkan kondisi para pemain sangat positif. Menurutnya, para pemain bersaing secara sportif untuk menunjukkan yang terbaik.

"Kondisi sudah mulai bagus, teman-teman juga semua. Fokus dan kerja keras buat TC ini untuk Piala AFF nanti," kata Klok dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (15/7/2026).

Ia menyebutkan, para pemain bekerja keras selama pemusatan latihan. Menurutnya, keseriusan harus ditunjukan para pemain demi lambang Garuda di dada.

"Kami sangat bangga juga dipilih untuk main di Piala AFF. Kami mau bikin negara kita bangga dan kami sangat bersemangat," tuturnya.