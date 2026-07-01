Link Live Streaming Timnas Inggris vs Kongo di 32 Besar Piala Dunia 2026: Awas Mata-Mata!

Link live streaming Timnas Inggris vs Timnas Kongo di 32 Besar Piala Dunia 2026 ada di artikel ini (Foto: FIFA)

ATLANTA – Link live streaming Timnas Inggris vs Timnas Kongo di 32 Besar Piala Dunia 2026 ada di akhir artikel. The Three Lions harus waspada terhadap mata-mata.

Laga Timnas Inggris vs Timnas Kongo itu akan berlangsung di Stadion Atlanta, Atlanta, Amerika Serikat (AS), Rabu (1/7/2026) pukul 23.00 WIB. Pertandingan diyakini akan seru.

1. Mata-Mata

Pasalnya, ada sejumlah personel Kongo yang lahir, besar, dan bermain di Inggris. Di belakang, ada Aaron Wan-Bissaka dan Axel Tuanzebe, yang merumput di Negeri Raja Charles.

Kehadiran mereka tentu bisa memberi kisi-kisi berharga buat pelatih Sebastien Desabre. Belum lagi, ia bisa mengandalkan Yoane Wissa yang tampil di Inggris bersama Newcastle United.

Nama-nama tersebut berpotensi merepotkan Timnas Inggris di laga nanti. Meski begitu, di atas kertas, The Three Lions punya kualitas untuk memenangi pertandingan.

Skuad asuhan Thomas Tuchel tentu diunggulkan untuk menang. Apalagi, mereka relatif bebas dari masalah teknis maupun nonteknis.