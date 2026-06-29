Kisah Cristiano Ronaldo dengan Diogo Dalot, Dulu Idola Masa Kecil Kini Tak Terpisahkan di Piala Dunia 2026

Kisah Cristiano Ronaldo dengan Diogo Dalot, Dulu Idola Masa Kecil Kini Tak Terpisahkan di Piala Dunia 2026 (Instagram/@diogodalot)

JAKARTA - Kisah Cristiano Ronaldo dengan Diogo Dalot menarik diulas. Bagi Dalot, Cristiano Ronaldo dahulu merupakan idola masa kecil dan kini keduanya tak terpisahkan di Piala Dunia 2026.

1. Dalot Idolakan Ronaldo

Diogo Dalot mengidolakan sosok Cristiano Ronaldo. Ia menjadikannya sebagai panutan dalam bermain sepak bola. Ia mengagumi Cristiano Ronaldo sebagai sosok pekerja keras dan atlet yang komplet.

Dia adalah idola saya sejak hari pertama. Bukan karena dia orang Portugal, atau gaya bermainnya, tetapi karena kerja kerasnya. Ketika Anda memikirkan seorang atlet, atlet yang lengkap, pesepakbola yang lengkap, Anda harus memilih Cristiano," katanya saat wawancara dengan Soccer Bible Magazine pada 2019, dikutip dari laman Manchester United, Senin (29/6/2026).

“Bagi saya, dia adalah inspirasi utama untuk mulai bermain sepak bola,” ucapnya.

Dalot yang saat itu berusia 20 tahun mengaku dapat mengenal dan meihat Ronaldo bekerja merupakan hal luar biasa.

Dalam kesempatan wawancara lainnya, ia mengaku sangat senang bisa bermain dengan Cristiano Ronaldo di tim yang sama. Keduanya membela Manchester United pada musim 2021/2022 dan 2022/2023.

Dalot yang bermain sebagai bek sayap itu mengungkapkan kenangannya saat Ronaldo di Manchester United. Saat itu, ia mengaku banyak belajar dari top skor sepanjang masa Portugal tersebut.

"Kenangan pertama saya adalah ketika dia berada di United, saat itulah saya belajar banyak tentang dia dan sangat menyukai cara dia bermain," kata mantan pemain Porto itu saat wawancara dengan Inside United.

Ia mengaku telah berulang kali mengungkapkan Cristiano Ronaldo adalah panutannya ketika tumbuh dewasa.

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"Kemudian memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di tim nasional, dan sekarang menjadi rekan satu timnya," katanya mengenang kebersamaannya ketika membela Manchester United.

Bermain bersama Cristiano Ronaldo menjadi pencapaian yang sangat baik bagi dirinya. Ini menjadi momen yang membanggakan dalam kariernya.

"Ini juga merupakan pencapaian yang sangat baik bagi saya karena ketika Anda tumbuh dewasa, Anda ingin bermain dengan yang terbaik dan, bermain dengan yang terbaik, itu adalah momen yang sangat membanggakan dalam karier saya," ucapnya.

Ia mengaku pertama kali melihat Cristiano Ronaldo bermain ketika Manchester United melawan Porto saat pertandingan Liga Champions 2008/2009. Saat itu, CR7 mencetak gol indah dari jarak jauh.