Saddil Ramdani Banyak Belajar dari Pertandingan Piala Dunia 2026

BANDUNG - Pemain sayap Persib Bandung, Saddil Ramdani, mengaku menikmati pertandingan Piala Dunia 2026. Tak hanya menikmati, ia juga mengaku mengambil pelajaran dari pertandingan yang ditontonnya tersebut.

Diketahui, saat ini berlangsung gelaran Piala Dunia 2026. Piala Dunia edisi kali ini digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat (AS), Meksiko, dan Kanada.

1. Petik Pelajaran

Saddil mengaku senang melihat tim-tim yang berani mengambil inisiatif serangan. Ia pelajari bagaimana sebuah tim membangun serangan, seperti Jerman, Argentina, Spanyol. Menurutnya, ini menjadi sebuah pemahaman atau wawasan yang bisa dipelajari lebih dalam.

Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

“Soal Piala Dunia, saya sebenarnya menikmati semua pertandingan. Saya suka tim-tim yang bermain kolektif dan berani menyerang. Yang terpenting bagi saya adalah melihat pertandingan yang berkualitas dan bisa jadi pembelajaran juga buat pemain,” kata Saddil, melansir laman iLeague, Sabtu (20/6/2026).

Ia mengamati setiap tim punya karakter permainan masing-masing. Adapun tim yang lebih mengandalkan serangan balik namun berhasil mencuri gol menyulitkan tim-tim besar seperti Kongo menahan imbang Portugal, atau Tanjung Verde yang bikin frustrasi Spanyol.

“Saya menonton tim-tim lain karena setiap negara punya karakter permainan yang berbeda. Dari situ kita bisa belajar banyak, baik dari sisi taktik maupun mentalitas pemain,” tuturnya.