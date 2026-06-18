Prediksi Skor Timnas Amerika Serikat vs Australia di Piala Dunia 2026: Adu 2 Kutub Sepakbola

Simak prediksi skor Timnas Amerika Serikat vs Timnas Australia di Piala Dunia 2026 (Foto: FIFA)

SEATTLE – Prediksi skor Timnas Amerika Serikat (AS) vs Timnas Australia di Piala Dunia 2026 menarik untuk diulas. Sebab, ini akan jadi pertarungan dua kutub sepakbola.

Laga Timnas AS vs Timnas Australia itu merupakan matchday 2 Grup D Piala Dunia 2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Seattle, Seattle, AS, Sabtu 20 Juni 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Menangi Laga Pertama

Timnas AS vs Timnas Paraguay di Piala Dunia 2026 (Foto: FIFA)

Di laga pertama, kedua tim sama-sama meraih kemenangan. AS menghajar Timnas Paraguay 4-1 sedangkan Australia di luar dugaan mampu melipat Timnas Turki 2-0.

Pemenang dari laga ini akan selangkah lagi melaju ke fase gugur. Modal enam poin tentu sangat bagus andai harus melewati klasemen peringkat tiga terbaik.

2. Dua Kutub Berbeda

Pertandingan ini akan menyajikan dua kutub sepakbola berbeda. Di kubu AS, polesan Mauricio Pochettino menuai pujian karena menampilkan permainan atraktif.

Sedangkan di kubu Australia, pelatih Tony Popovic mengedepankan hasil akhir. The Socceroos bermain dengan mengandalkan serangan balik efektif yang terbukti dari dua gol saat melawan Turki.