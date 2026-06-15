Link Live Streaming Timnas Spanyol vs Cape Verde di Piala Dunia 2026 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Spanyol vs Cape Verde bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Spanyol akan menantang Cape Verde di matchday pertama Grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat pada Senin (15/6/2026) pukul 23.00 WIB.

1. Lamine Yamal Kembali Berlatih

Timnas Spanyol mendapatkan tenaga tambahan jelang melawan Cape Verde. Sang pemain andalan, Lamine Yamal, sudah kembali berlatih dan berpeluang turun di laga pembuka La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- di Piala Dunia 2026.

Lamine Yamal sudah pulih dari cedera. (Foto: Instagram/@euro2024)

Sekadar diketahui, Lamine Yamal mengalami cedera otot sejak 25 April 2026, atau ketika Liga Spanyol 2025-2026 memasuki pekan ke-32. Setelah itu, Lamine Yamal absen panjang dan baru dinyatakan bugar beberapa hari terakhir ini.

Kehadiran Lamine Yamal dijamin menambah daya gedor Timnas Spanyol. Semenjak debut membela Timnas Spanyol pada 8 September 2023, Lamine Yamal telah mengemas enam gol dari 25 pertandingan.

2. Prediksi Line Up Timnas Spanyol vs Cape Verde

Lantas, formasi apa yang akan dimainkan pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente? Timnas Spanyol diprediksi mengandalkan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Unai Simon.

Kemudian di posisi empat bek sejajar ada Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi dan Marc Cucurella. Lanjut di posisi tiga gelandang ada Fabian Ruiz, Pedri dan Rodri. Terakhir di barisan depan ada Lamine Yamal, Nico Williams dan Mikel Oyarzabal.