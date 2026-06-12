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Prediksi Skor Timnas Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Menang?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |22:35 WIB
Prediksi Skor Timnas Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Menang?
Prediksi Skor Timnas Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Menang? (Instagram/@USMNT)
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JAKARTA - Prediksi skor Timnas Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026 menarik untuk dibahas. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Los Angeles, Inglewood, AS, pada Sabtu (13/6/2026) pukul 08.00 WIB.

1. Prediksi Timnas AS vs Paraguay

Timnas AS vs Timnas Paraguay  bakal menjadi pertandingan pembuka Grup D Piala Dunia 2026. Kedua tim pasti akan bermain maksimal guna meraih hasil positif untuk memperbesar peluang lolos dari babak grup. 

Secara head to head, dalam 6 pertemuan terakhir, Timnas AS lebih dominan. Total, Timnas AS berhasil menang 4 kali atas Paraguay dan kalah 2 kali. 

Timnas AS (Instagram/@usmnt)
Timnas AS (Instagram/@usmnt)

Ini bisa menjadi modal positif bagi Christian Pulisic dan kawan-kawan. Terlebih, skuad asuhan Mauricio Pochettino akan tampil di hadapan publik sendiri karena berstatus sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. 

Dengan dukungan suporter dan menilik 6 rekor pertemuan kedua tim, Timnas AS sedikit lebih diunggulkan. 

Di sisi lain, Timnas AS juga akan tampil full team. Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic, hingga Folarin Balogun diperkirakan bakal turun sejak menit awal. 

Meski begitu, Mauricio Pocchetino tetap harus waspada. Meski memiliki rekor buruk dalam 6 pertandingan terakhir melawan AS, Paraguay tentu akan tampil habis-habisan karena ini merupakan pertandingan Piala Dunia 2026. 

 

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