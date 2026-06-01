Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |14:28 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026 Malam Ini, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-19 siap melawan Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026 malam ini bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto memastikan tim asuhannya siap berlaga di Piala AFF U-19 2026.

1. Timnas Indonesia U-19 Siap Tempur

Dalam laga pembuka Grup A Piala AFF U-19 2026, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- akan melawan Myanmar U-19. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada Senin (1/7/2026) malam WIB.

Nova Arianto siap membawa Timnas Indonesia U-19 berprestasi di Piala AFF U-19 2026. (Foto: PSSI)
Nova Arianto siap membawa Timnas Indonesia U-19 berprestasi di Piala AFF U-19 2026. (Foto: PSSI)

Nova Arianto mengatakan persiapan Timnas Indonesia U-19 sangat matang untuk pesta sepakbola Asia Tenggara tersebut. Ia optimistis timnya dapat menampilkan performa terbaik di setiap laga.

"Saat ini Timnas Indonesia U-19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF," kata Nova Arianto.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu menegaskan persaingan di Grup A Piala AFF U-19 2026 tidak akan mudah. Selain Myanmar, lawan Timnas Indonesia U-19 adalah Vietnam U-19 dan Timor Leste U-19.

"Kami sangat senang bergabung di Grup A yang menurut saya grup yang sangat kompetitif. Saya lihat secara persiapan, Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U-21-nya di Myanmar, termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste, saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan," ucap Nova Arianto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/51/3221866/prediksi_line_up_timnas_indonesia_u_19_vs_myanmar_u_19_di_piala_aff_u_19_2026_matbaker09-OCV4_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026: Tanpa Mathew Baker!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/51/3221814/welber_jardim_masuk_skuad_timnas_indonesia_u_19_di_piala_aff_u_19_2026_welber07official-UVjE_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026 Malam Ini: Menang Telak, Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/51/3221143/arkhan_kaka_bantu_timnas_indonesia_u_19_menang_2_1_atas_persebi_boyolali_arkhan8kaka-lr7f_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Persebi Boyolali Jelang Piala AFF U-19 2026: Arkhan Kaka Cetak Gol Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/51/3220633/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_u_19_vs_timnas_vietnam_u_19_di_piala_aff_u_19_2026_pssi-8JiN_large.jpg
Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam U-19 di Piala AFF U-19 2026
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/31/11/1712461/psg-juara-liga-champions-bawa-pulang-hadiah-rp447-miliar-jik.webp
PSG Juara Liga Champions 2026, Bawa Pulang Hadiah Rp447 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/01/winger_marseille_mason_greenwood.jpg
AS Roma Siapkan Rp830 Miliar Demi Mantan Striker MU, Gasperini Ingin Mesin Gol Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement