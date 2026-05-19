Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Anak Bojan Hodak Dipanggil Timnas Malaysia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |20:57 WIB
Anak Bojan Hodak Dipanggil Timnas Malaysia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026!
Anak Bojan Hodak dipanggil Timnas Malaysia U-19 jelang Piala AFF U-19 2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-19 merilis daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan proyeksi Piala AFF U-19 2026. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Luka Jordy Hodak yang merupakan putra pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak.

1. Masuk Daftar 26 Pemain Timnas Malaysia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026

Pelatih Timnas Malaysia U-19, Nafuzi Zain, memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan menghadapi Piala AFF U-19 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara pada 1-13 Juni 2026.

Nafuzi Zain, pelatih Timnas Malaysia U-19. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
Nafuzi Zain, pelatih Timnas Malaysia U-19. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-19- dijadwalkan mulai menjalani pemusatan latihan pada Kamis 21 Mei 2026. Malaysia menargetkan persiapan maksimal demi bersaing di turnamen kelompok usia Asia Tenggara tersebut.

Mayoritas pemain yang dipanggil berasal dari kompetisi domestik Malaysia. Johor Darul Ta’zim menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan total 16 pemain.

Sementara itu, Selangor FC mengirimkan tujuh pemain ke skuad sementara Timnas Malaysia U-19. Adapun Kedah FA dan MISC Touchtronics FC masing-masing menyumbang satu pemain.

2. Luka Hodak Main di Kroasia

Di antara 26 nama yang dipanggil, hanya ada satu pemain yang berkarier di luar negeri atau abroad. Pemain tersebut adalah Luka Hodak yang saat ini memperkuat NK Trnje FC, klub asal Kroasia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/51/3218080/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_u_19_di_piala_aff_u_19_2026-wGdq_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026: Vietnam Jadi Lawan Terberat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/51/3217807/pssi_mengungkap_persiapan_jelang_piala_aff_u_19_2026-tKmT_large.jpg
PSSI Beber Persiapan Jelang Piala AFF U-19 2026: Hampir 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/51/3217376/timnas_indonesia_u_20-w1Bh_large.jpg
Wajib Juara Piala AFF U-19 2026, PSSI Pantau Langsung Persiapan Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/51/3217357/ketum_pssi_erick_thohir_ajak_petinggi_aff_kulineran_di_medan-ZbiX_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir Ajak Petinggi AFF Kulineran di Medan, Bahas Apa?
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/18/11/1708125/dari-finalis-liga-champions-ke-jurang-degradasi-ada-apa-dengan-tottenham-sgs.jpg
Dari Finalis Liga Champions ke Jurang Degradasi, Ada Apa dengan Tottenham?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/19/jadwal_dan_link_live_streaming_china_vs_australia.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming China vs Australia di Semifinal Piala Asia U-17 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement