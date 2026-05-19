Anak Bojan Hodak Dipanggil Timnas Malaysia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026!

TIMNAS Malaysia U-19 merilis daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan proyeksi Piala AFF U-19 2026. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Luka Jordy Hodak yang merupakan putra pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak.

1. Masuk Daftar 26 Pemain Timnas Malaysia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026

Pelatih Timnas Malaysia U-19, Nafuzi Zain, memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan menghadapi Piala AFF U-19 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara pada 1-13 Juni 2026.

Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-19- dijadwalkan mulai menjalani pemusatan latihan pada Kamis 21 Mei 2026. Malaysia menargetkan persiapan maksimal demi bersaing di turnamen kelompok usia Asia Tenggara tersebut.

Mayoritas pemain yang dipanggil berasal dari kompetisi domestik Malaysia. Johor Darul Ta’zim menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan total 16 pemain.

Sementara itu, Selangor FC mengirimkan tujuh pemain ke skuad sementara Timnas Malaysia U-19. Adapun Kedah FA dan MISC Touchtronics FC masing-masing menyumbang satu pemain.

2. Luka Hodak Main di Kroasia

Di antara 26 nama yang dipanggil, hanya ada satu pemain yang berkarier di luar negeri atau abroad. Pemain tersebut adalah Luka Hodak yang saat ini memperkuat NK Trnje FC, klub asal Kroasia.